Desde tianguis hasta centros comerciales, población sin utilizar cubrebocas

A pesar de la intensa campaña de seguir cuidándonos y respetar los protocolos de seguridad sanitaria para evitar contagios por Covid-19 en Cancún, aún hay personas, entre locales y turistas, que no portan cubrebocas o hacen mal uso de éste.

Durante los días de tianguis que se llevan a cabo en diversas zonas de Cancún, sigue habiendo gente que no hace el uso correcto del cubrebocas, lo cual genera molestia e inseguridad en materia de salud por parte de la población que si respeta las medidas sanitarias.

El tianguis de la 100, quizás el más grandes de Cancún el cual concentra cada domingo a centenares de comerciantes y consumidores los días domingo, donde el equipo de La Verdad Noticias constató que existe una cifra importante de personas que no respetan los protocolos de seguridad sanitaria.

El principal problema es el respeto a la sana distancia y el uso correcto de cubrebocas o su portación, ya que éstas dos acciones son las más violentadas en los últimos días en estos puntos de comercio ambulante.

Los tianguis no son los únicos que no respetan los aforos, usos de cubrebocas o sana distancia, a esta mala práctica también se le suman plazas comerciales tales como Marina Puerto Cancún, Plaza Las Américas y Plaza Cancún Mall.

El fin de semana, son de los días en donde concentran un mayor número de visitantes a las plazas comerciales, sin embargo, los protocolos de seguridad sanitaria no se respetan en su totalidad, en plazas como Marina Puerto Cancún y Las Américas; es muy común ver a turistas extranjeros que no portan el cubrebocas, situación que poner en riesgo de contagio de Covid-19 en esa zona.

El factor principal es el que haya un estricto control y respeto por parte de los usuarios y consumidores de las plazas y tianguis en Cancún, lo que permitirá evitar que siga habiendo más contagios de virus SARS-CoV-2.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González ha exhortado a la población en general a respetar las medidas sanitarias para prevenir los contagios y que esto provoque cambiar al color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico en la entidad.

lo cual genera que estos centros sean puntos de contagio en la población de Cancún.

Tianguis de Cancún, con gran afluencia pese a incremento de casos de COVID

Cientos de personas acudieron ayer, provocando aglomeraciones, sin sana distancia y muchas, sin uso de cubrebocas.

Poco interés de respetar las normativas sanitarias por parte de la población

La verdad noticias ha logrado visualizar el poco interes de respetar las medidas sanitarias

Tianguis de Cancún, con gran afluencia pese a incremento de casos de COVID

Cientos de personas acudieron ayer, provocando aglomeraciones, sin sana distancia y muchas, sin uso de cubrebocas.

Por Radio Fórmula QR 24/01/2022

tianguis cancún

Tianguis de Cancún, con gran afluencia pese a incremento de casos de COVID.

Espacios públicos como centros comerciales son posibles focos de contagio pues es donde mayor flujo de gente existe

Con el semáforo epidemiólogo en color naranja el hecho de que no se respeten las normativas sanitarias es alarmante

Gran flujo de personas, sin respetar la sana distancia y muchas de ellas, sin cubrebocas, fue lo que se pudo observar durante un recorrido por el tianguis de la Región 100, ayer domingo.

Como si estuviéramos en semáforo verde, y como si ya estuviera controlada la pandemia, cientos de personas acudieron ayer al mencionado tianguis, provocando aglomeraciones, las cuales seguramente van a resultar en más casos de covid-19.

En las más de ocho cuadras en el tianguis de la 100, tanto de forma horizontal como vertical, solo una persona a la entrada, colocaba gel antibacterial en las manos si lo solicitaban, sin embargo, habían otros que, incluso negaban que se les diera.

Los puestos de comida lucían abarrotados por familias y niños; en algunos establecimientos se podía escuchar a gente tosiendo y con claros síntomas de resfriado o gripe, sin protección, incluso escupían a un costado de las demás personas o estornudaban sin protegerse como marca el protocolo.

Si bien, los tianguis son un sitio de actividad económica importante para la ciudad, la gran cantidad de personas que lo visitan, lo convierte en un centro de contagios.

También se observó a muchas personas en los puestos de ropa y diversos artículos, con una cercanía preocupante, cuándo se pide tener una sana distancia de al menos 1.5 metros.

No todos utilizaban cubrebocas

Muchos adultos y niños no utilizaban mascarilla, sin embargo, no todos son tan indiferentes, el señor Melquiades, vendedor de fruta, ofrece cubrebocas gratis a las personas que no tienen, y aún así comenta que muchos se enojan, porque les pide que tomen una para poder venderles.

Poca gente conoce que hoy inicia el semáforo naranja, debido al incremento de contagios de covid, y sí lo saben, simplemente no les importa.

Hay que hacer énfasis en que se puede llegar de nuevo al color rojo del semáforo epidemiológico, y eso sí será un duro golpe para la población y la economía.

