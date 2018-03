Desde diciembre ya sufren la cuesta

Carlos Matus/Efrén Martín/Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo.- Desde diciembre ya sufren la cuesta. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) advirtió a la población de realizar gastos medidos para evitar la ‘cuesta de enero’, sin embargo, lo cierto es que las carencias económicas han generado al menos desde el 2015 que se presente la ‘cuesta de diciembre’, de acuerdo a analistas financieros y casas de empeño. Víctor Rosique Pérez, integrante del Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo A.C. señaló que al menos el 60% de la población en la Solidaridad y Benito Juárez llegan con deudas a diciembre, por lo que el aguinaldo y otras prestaciones de fin de año se usan para pagar los compromisos.

“Y para estas alturas, comienzan a recurrir a las casas de empeño o préstamos para poder sobrellevar los gastos de las fiestas decembrinas e inician enero ya gastados”, señaló Rosique Pérez.

“Esto es algo que ha ocurrido apenas hace unos años, pues antes la gente se esperaba hasta enero para empeñar y ahora lo hacen antes”, comentó Imelda López Pernas, encargada de una casa de empeño.

Por ello, la CONDUSEF recomienda primero definir un presupuesto de gasto y un excedente por cualquier eventualidad. “De no lograr reserva, entonces no gaste de más”, se indica.

Incluso, de acuerdo a gerentes de casas de empeño en la zona centro de Cancún reconocieron un incremento de sus operaciones de entre el 20 y 30% después del 15 de diciembre.Ante esto,, incluso Chetumal, en este sentido, es considerada la número uno del país, por lo que emitió una serie de recomendaciones para los ciudadanos. De entrada, la primera recomendación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) es que este mes los ciudadanos regale en especie, pero evite gastos innecesarios. La insistencia es que no se pierda de vista que Quintana Roo es de las entidades donde la inflación es elevada y gran diversidad de productos se rigen con base al dólar, que va en constante aumento.También se sugiere hacer una lista de regalos, pero considerando que no siempre lo más caro hará feliz a la persona. Es recomendable sondear a su familia respecto a que le gustaría. Que se aprovechen las promociones y descuentos pues abundarán, pero no debe dejarse las compras para lo último pues los precios incrementan en días de celebraciones. Por igual, se recomienda a quien adquiera un producto que tenga garantía, pero antes que compare precios. Si el pago es con tarjeta de crédito o débito, que no exceda el 30 por ciento de la percepción mensual. Asimismo, no debe perderse de vista que “la cuesta de enero” es complicada y es difícil iniciar el año con deudas.