Desde Cancún, anuncia Andrés López Obrador acciones para el desarrollo nacional

“Todos van a tener garantizado el derecho al tra­bajo y el derecho a la educación”, puntualizó López Obrador, al afirmar que los jóvenes de escasos re­cursos que estudian la universidad recibirán becas de dos mil 400 pesos al mes, mientras que para los de preparatoria será de 800 pesos.

El presidente electo en su mitin del Parque Las Palapas

Informó además que 71 mil familias seguirán como beneficiadas del programa Prospera y reiteró que no se cancelará ningún programa de apoyo. Informó que no habrá “piquete de ojos”, es decir intermediarios, por ello se realiza un censo y hacer entrega de una tarjeta donde recibirán de manera directa los apoyos directos.

A través del sistema bancario Bansefi para hacer entrega del dinero a las personas que se beneficien y que se llamará Banco del Bienestar.

El apoyo a los adultos mayores, jubilados y pensionados, será universal y mensua, además, 170 mil apoyos para discapacitados de escasos recursos. Además se beneficiarán 2 veces al año a pequeños productores y ejidatarios con créditos a la palabra. También prometió que habrá precios de garantía, y que habrá una canasta básica a precios accesibles y la Secretaría de Economía dará crédi­tos para los artesanos sin tanta burocracia.

AMLO dará 5 mil pesos al mes por sembrar árbo­les a 220 mil campesinos en los estados de Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Campe­che. La meta para los próximos años es sembrar un millón de árboles frutales y maderables en 19 estados del país, con lo que se dará 400 mil empleos.

Becas a “ninis”, que se les dará tres mil 600 pe­sos para que se capaciten para trabajar o estudiar. No a la corrupción que será delito grave para que no salgan de la cárcel los malos servidores públicos. Pensión universal para personas de la tercera edad, así como a pensionados y jubilados, serán mil 200 pesos al mes, no como ahora de mil 160. pesos cada dos meses.