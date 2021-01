Desconocen mototaxistas a líderes sindicales en Playa del Carmen.

Un grupo de mototaxistas adheridos a la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) que operan en el fraccionamiento Villas del Sol de Playa del Carmen, Quintana Roo se manifestaron este día para hacer del conocimiento público que desconocen a sus líderes identificados Pedro Emanuel Rolandi y José Raúl Pérez Sulub ante la falta de resultados, pero sobre todo por exigir el pago de cuotas que deben depositarse a la cuenta de un particular en el banco HSBC.

Al respecto, Domitilo Tadeo Manzanares, presidente de la Cooperativa de Mototaxistas de Villas del Sol, dijo en entrevista que se trata de 50 mototaxistas que operan en la zona y que se encuentran en una situación de abandono por parte de los supuestos líderes sindicales debido a que no existe una oficina o dirección oficial del sindicato COR, únicamente la oficina de la Cooperativa, por lo que la desconfianza aumenta.

Peor aún, los supuestos líderes son desconocidos por los operadores de mototaxi y denunciaron que solo los conocen por el sistema Whatsapp y para exigir el pago de cuotas, pero no físicamente o en momentos cuando más los necesitan, por ejemplo, cuando ocurre algún accidente, por lo que confirmaron que continúan dentro del sindicato, pero no reconocen a Pedro Emanuel Rolandi y José Raúl Pérez Sulub como sus líderes. La Verdad Noticias

Rechazo a líderes 'fantasma'

“El dinero de las cuotas se le hace llegar a través de una cuenta de HSBC que él decía que era del sindicato, más no es una cuenta del sindicato, es una cuenta personal, eso a mi me consta porque el mismo líder estatal me lo ha hecho saber así, entonces la gente quería venir a pagar aquí su cuota sindical porque yo soy el administrador, sin embargo el día que ellos quisieron hacer el pago, se les informó por oficio que yo quedaba destituido del cargo de dirigente en Playa del Carmen”, comentó.

Finalmente, indicó que el sindicato de la COR abandonó a los agremiados quienes recurren a él como presidente de la Cooperativa de Mototaxistas de Villas del Sol debido a que lo conocen y saben de la oficina desde donde despacha, por lo que confirmó que solo queda esperar la resolución sindical por lo que hasta entonces darán a conocer si permanecen, forman una nueva agrupación o se afilian a otro sindicato.

