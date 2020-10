Descartan terrenos nacionales como origen de “Cristo Rey”.

El municipio de Solidaridad carece de fundo legal, no hay reserva territorial, lo que convierte el acto de adquirir un predio en un proceso gravoso, situación que llevó a la creación de la colonia popular Cristo Rey en Playa del Carmen con una extensión de 91 hectáreas vendidas por Mario Garrido Bobadilla a un precio de 10 dólares por metro a crédito y que se elevó a 17 dólares, comentó el ingeniero Marciano Toledo Sánchez.

“Esto se regularizó desde el periodo de Mauricio Góngora sino, no hubieran entrado los servicios ni nada. Tiene que haber regularización. Yo estoy consciente de todo ello, desafortunadamente los malos gobiernos que hemos tenido posteriormente han hecho caso omiso y lo han politizado, esto no es una cuestión política, es una cuestión de sensibilidad”, señaló en entrevista.

Gracias al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), el ahora fraccionamiento Cristo Rey cuenta con el reconocimiento oficial y se han entregado las áreas que corresponden a parques, jardines, e iglesias, pero el requisito que planteó el organismo del Estado Mexicano es que los predios sean terrenos particulares, no terrenos nacionales.

Así inicio el populoso fraccionamiento “Cristo Rey”

El reconocimiento a la colonia Cristo Rey llegó en el periodo de Mauricio Góngora (2013-2016) cuando fueron entregados al Ayuntamiento de Solidaridad 1103 terrenos, calificados 300 para la luz, 200 para las calles, etcétera, haciendo un monto de más de 250 millones de pesos que se entregaron a cambio de servicios para el fraccionamiento.

“Cristina Torres no hizo nada, allá, es más, impidió que hubiera servicios allá; hubo recursos que estaban etiquetados para empezar a operar el fraccionamiento por parte del Gobierno Federal que nunca se ejercieron tampoco y pues llega Laura Beristain prometiendo también lo mismo y llegando a la situación de ver que el fraccionamiento está completo legalmente”, señaló.

Agregó que para no realizar las acciones de obra pública, la administración de Laura Beristain argumenta que faltan por entregar unas áreas de donación y vialidades para que quede completamente hecho, pero ya se habían entregado, comentó Toledo Sánchez, por lo que consideró que se trata solo de un pretexto para no meter los servicios. La Verdad Noticias

“Esos terrenos de Cristo Rey se los compré al ingeniero Mario Garrido Bobadilla hace más de 10 años se los he estado pagando y así como se los he estado pagando se los he estado vendiendo a la gente en precios simbólicos, para ayudarlas sin intereses”, comentó el ingeniero Marciano Toledo Sánchez.

Finalmente el ingeniero Marciano “Chano” Toledo Sánchez puso a disposición de quien desee revisar, toda la documentación que indica que los terrenos de Cristo Rey están en orden y apegados a la ley, así mismo invitó a quien desee conocer el sitio a atestiguar que hasta ahora es el único fraccionamiento que cuenta con extensas áreas verdes para el disfrute de las casi dos mil familias que habitan el lugar.

