Descartan salida de Atenea Gómez Ricalde del PAN para irse a Morena

La presunta salida de la alcaldesa de Isla Mujeres Atenea Gómez Ricalde a las filas del PAN, para unirse a Morena en Quintana Roo, fue calificada por el dirigente del Congreso del estado, Eduardo Martínez Arcila como una más de las olas de rumores que hay en este momento, tras la derrota del albiceleste en las elecciones este 2022.

El dos veces diputado local y, aspirante al Senado de la República en el proceso electoral del 2024 , sostuvo que, “ no creo que ella -la edil-, esté pensando en su salida del partido , ella ha sido una mujer comprometida con el PAN y con los ideales del mismo , esta es una más de la ola de rumores que hay por la derrota en las urnas”.

Y señaló además, que no tiene hasta ahora ningún elemento que haga suponer la salida de Gómez Ricalde hacía otro instituto político, contrario a ello, “ha mostrado una gran actitud de institucionalidad hacia las nuevas autoridades que fueron electas el pasado 5 de junio, por ello me atrevo a sostener que no va a renunciar al PAN”.