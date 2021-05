Descartan regreso a clases en Quintana Roo para el 7 de junio

El gobernador Carlos Joaquín González descartó que haya un regreso a clases presenciales en Quintana Roo para el próximo lunes 7 de junio, tal como sucederá en la Ciudad de México, donde el regreso a las aulas se dará de manera escalonada.

En vez de ello, escribió el mandatario su cuenta de Twitter, "iniciaremos con la recuperación de nuestros espacios escolares y el diagnóstico de rezago educativo por la pandemia".

Si bien el regreso a las escuelas se tenía planeado una vez que los 25 mil 866 maestras y maestros que hay en la entidad fueran vacunados, esto no será posible debido al incremento de contagios, pero también a la falta de rehabilitación de escuelas.

En este contexto, Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación en la entidad, dijo en entrevista para La Verdad Noticias que para poder lograr la recuperación de los espacios, las autoridades realizarán un análisis en todo el estado para evaluar las escuelas a rehabilitar.

Regreso a clases en Quintana Roo hasta que reparen escuelas

De acuerdo con el funcionario, en Quintana Roo existen 1,997 escuelas públicas de educación básica, que albergan a unos 388 mil 608 alumnos de los niveles prescolar, primaria y secundaria.

Del gran total, detalló, al menos 150 planteles fueron severamente dañados durante la pandemia de coronavirus por sujetos desconocidos, quienes los robaron y desmantelaron un promedio de 5 a 7 veces cada uno.

"Tenemos 150 escuelas que han sido dañadas, robadas y vandalizadas. 110 de ellas, hasta 5, 6, 7 veces, pero no tenemos el recuento total. Nosotros tendremos información en este periodo después de la vacunación, cuando directivos se den su vuelta a los planteles", dijo.

Precisó que "la rehabilitación de escuelas va desde la escuela que no se atendió y que aunque no ha sido robada y vandalizada, se taparon los caños del agua, hay cortos circuitos y obviamente el mantenimiento general que no ha tenido en más de un año".

¿Cuándo será el regreso a las aulas en Quintana Roo?

Según Gorocica Moreno, el regreso a clases en Quintana Roo podría darse en el mes de agosto, cuando inicie el ciclo escolar 2021-2022, pero de forma gradual, alternada y mixta.

"Es decir, 10 alumnos por día, salvando los protocolos que están basados en tres acciones que la Secretaría de Educación ha establecido con los docentes y el personal administrativo", puntualizó el subsecretario.

Los protocolos van, dijo, desde garantizar la seguridad de las niñas y los niños dentro de las aulas hasta la autorización de los padres de familia para que los menores regresen.

Mientras eso sucede, enfantizó, los padres de familia y las autoridades se dedicarán a evaluar la situación de cada uno de los planteles, así como la compra de insumos básicos para la instalación de filtros sanitarios dentro y fuera de las escuelas.