Descartan cierre de negocios por retorno a semáforo naranja

Luego de que el gobernador Carlos Joaquín González anunciara el cambio a semáforo naranja en la zona norte de Quintana Roo, a partir del lunes 25 de enero, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) descartó el cierre de más establecimientos.

Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de la Canirac Cancún, señaló que esto se debe a que las restricciones para la industria serán menores, toda vez que las autoridades les permitieron laborar con un aforo del 50%, pese a que el semáforo naranja marca un 30 por ciento.

No obstante, reconoció que muchos de los restaurantes sí han sido golpeados por la crisis, debido a diferentes factores como la reducción en el número de turistas que arriban a Cancún, Puerto Morelos e Isla Isla Mujeres.

Semáforo naranja en Cancún

Por ello, dijo, muchos de los restauranteros de Cancún mantienen promociones y descuentos para atraer clientes y mantener las ventas, además de apoyarse en las aplicaciones de comida como Uber, Rappi o Didi Food.

Los restaurantes de Cancún podrán operar al 50% pese al semáforo naranja. Foto: La VerdadNoticias.

"Lo que si te puedo decir es que muchos de los restaurantes no van a poder siquiera mantener el 50 por ciento de comensales porque no existen las condiciones. No hay tanta demanda también por la pandemia", declaró.

Según dijo, los restaurantes más afectados por las restricciones de viaje son los que se localizan fuera del primer cuadro de la ciudad, como los de la Huayacan, avenida las Torres, entre otros.

Por ello se acordó con las autoridades que los establecimientos pudieran operar a una capacidad del 50 por ciento y en horarios más extensos para no afectar a la economía local.

Mantienen restaurantes medidas sanitarias

Explicó que muchos de los restaurantes de Cancún suelen comprar sus materias primas en mercados locales, por lo que las restricciones no sólo afectarían a los propietarios, sino a un sector completo de la sociedad.

Bezaleel Pacheco recordó que desde el inicio de la pandemia, la Canirac trabajó en un manual de operaciones con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ( Cofepris) para evitar contagios de COVID-19.

Dicho manual seguirá siendo aplicado en todos los establecimientos de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, para evitar un revés en la industria que pudiera afectar todavía más a la economía.