Descarta secretario de Seguridad de Quintana Roo correr a policías gorditos.

Tras desatarse una ola de temor entre algunos policías de Quintana Roo que presentan problemas de sobrepeso, Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, explicó que se trata de atender los temas de carácter físico y que estos no sean pretexto para despedirlos.

“Yo creo que es una enorme tontería de la persona que lo subió al Facebook, no sé si es periodista o seudo periodista, yo lo que comenté es que estamos generando el análisis de todas las personas que no acreditaron el examen de control y confianza y que iba a hacer lo necesario para que los temas de carácter físico no fueran el pretexto para despedir policías”, dijo Alberto Capella.