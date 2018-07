Descarta SINTRA aumento al cobro del servicio de Taxis en Cancún

El titular de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SINTRA), William Conrado Alarcón descartó que exista un incremento al servicio de taxis en Cancún y otros municipios de Quintana Roo, como se había estado especulando, en días pasados por parte de los ciudadanos y del mismo gremio Sindical Andrés Quintana Roo.

Conrado Alarcón, dijo a los medios de comunicación que asistieron a la supervisión de la obra de la ciclovía que no es cierto que hasta ahora ya se tenga un incremento al servicio que se brinda por parte de los taxistas, que hasta el momento se tenga aprobado ese incremento, lo que se tiene presentado es una propuesta hecha al director de transporte no a la Secretaria de Infraestructura y Transporte.

Según la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SINTRA), esta propuesta debe de realizarse anexando las nuevas colonias que se tienen ya que no están contempladas y se debe de entregar al secretario de forma personal para que se analice y se le de respuesta en 30 días para saber si hay o no aumento a la tarifa del taxis.

“Es entendible el combustible ha subido las refacciones también ha subido y no les decimos que no pero también nos ponemos del otro lado donde las gentes no les han aumentado el salario y tiene cada día mas gastos entonces es una situación muy difícil. No tengo ni una propuesta de aumento de tarifas en mi escritorio hasta la fecha”, señalo.

William Conrado, agregó que además se han dado de baja a 15 inspectores de SINTRA de Cancún a 5 de Playa del Carmen 5, de Cozumel 3 y de Puerto Morelos 2 el delgado de este municipio ya fue destituido.