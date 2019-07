Descarta PC guardavidas nocturnos tras muerte de adolescente en Playa Gaviota Azul

Tras la muerte de un joven de 17 años de edad en las costas de la Playa Gaviota Azul, la dirección de Protección Civil del municipio de Benito Juárez, descartó implementar guardavidas nocturnos durante esta temporada vacacional de verano.

Antonio Fonseca León, director de la dependencia, explicó que esto no solo no sería posible por el número de guardavidas que hay, sino también por la falta de luz que existe después de las siete de la noche, lo cual complica la visibilidad de los expertos y nadadores.

“Lo recomendable es lo de siempre, hay que hacer más cultura de eso, no entrar al mar cuando toman, al momento de comer que se esperen unos cuarenta minutos para poder nadar, escuchar siempre al guardavidas, conocer las playas, pero sobre en la noche, en la madrugada cuando no hay visibilidad, no entrar al mar, es un riesgo innecesario”, expuso.

Actualmente cuentan con 17 guardavidas, los cuales aumentaron a 32 durante esta temporada vacacional, además de dos mandos. Todos repartidos en las 14 playas públicas del municipio, pues los hoteleros también tienen a su personal privado.

Los turnos que ocupa este personal es de 10:00 a 18:00 horas y para su asignación se tomó en cuenta la afluencia de turistas en las playas de Cancún, aseguró el funcionario.

Además de este incidente, Fonseca León descartó haber tenido algún otro en las últimas semanas.

Capacitan a elementos de Protección Civil

Por otro lado, Antonio Fonseca León también dio a conocer la capacitación que los integrantes de Protección Civil recibieron en manos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), con miras a la temporada de huracanes que se avecina.

Añadió que recibieron dos cursos de certificación por parte del organismo antes mencionado, lo cual fortalece no solo a la dirección municipal, sino también a cada una de las personas que fueron capacitadas.