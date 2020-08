Descarta Morena Solidaridad apoyo para Laura Beristain.

Unidad, reconciliación y la reorganización de los comités municipales existentes fueron parte de los temas que trataron las representaciones del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Playa del Carmen, comentó Antonio Martínez, militante y activista del partido en Solidaridad.

Y es que las representaciones del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) provenientes de Cancún, Cozumel, Tulum, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas se reunieron en la ciudad de Playa del Carmen en busca de reorganizarse y formar los comités municipales que serán base para la dirigencia, así como la organización interna de cara a las próximas elecciones.

“En este momento el trabajo, las mesas que estamos haciendo con el estado son básicamente en pro de la unidad, la reconciliación y la reestructuración de los comités ya existentes; estamos llamando tanto a militantes como simpatizantes por igual para enriquecer el movimiento y no es tiempo de hablar de candidatos, aunque sí hay una conciencia sobre los perfiles que debemos tener en estos momentos para los candidatos”, dijo en entrevista.

Desconocen a Laura Beristain y su camarilla

Enfatizó que la familia de Laura Beristain incluyendo a la polémica alcaldesa no pertenece a Morena. "Quiero hacer esa aclaración, ellos llegaron en una coalición, Laura Beristain fue registrada como candidata del Partido del Trabajo y ella llegó del PRD; no, no están considerados dentro de nuestro llamado a la unidad.

Setenció que les queda claro que las auditorías y leyes se llevarán a cabo en su momento y los señalamientos que ellos tengan, junto con las pruebas que aporten las fiscalías, no nos corresponde a los militantes hacerlo, pero sí nos corresponde aclarar Laura Beristain no pertenece a Morena y nunca ha pertenecido.

Estas bases, dijo el político, ayudarán a evitar la elección de candidatos sin arraigo, sin conocimiento del sitio en que radican y sobre todo que cuenten con antecedentes, como es el caso de la familia Beristain, de quienes dijo, ni son de Morena ni están contemplados para ser candidatos o representantes.

