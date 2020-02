Descarta IMSS recorte a pensiones

Robledo indicó que no hay riesgo para las personas pensionadas por el IMSS

A pesar del fallo de la Segunda Sala de la Corte, el México no hay riesgo de recorte a las pensiones en México, afirmó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo.

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obador, indicó que la controversia de tesis que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el recálculo en las pensiones, no es una sentencia para las instituciones de seguridad social.

El director del IMSS, Zoé Robledo, afirmó que seguirán tasando las pensiones en 25 días de salario mínimo

Se trata, dijo, de “un criterio para los juzgados y los tribunales colegiados de menor jerarquía”.

Sin riesgo

El director del IMSS indicó que no hay riesgo para los futuros pensionados del Seguro Social.

“Nadie corre riesgo en el monto de su pensión, no se rasura nada como ayer encabezó un medio, no hay recálculo, no hay disminución”, afirmó Robledo.

Descartó que la inobservancia de este fallo de la Corte por parte del IMSS, sea un desacato.

“No significa que estemos en un desacato, sino que no aplica al Seguro Social”, aseveró.

Robledo dijo que el IMSS seguirá calculando las pensiones de quienes están entre las leyes de 1973 y de 1997, en 25 salarios mínimos.

La Corte, agregó el fiuncionario, en particular la Segunda Sala, estableció el criterio para sus juzgados, no para las instituciones de seguridad social.

Subrayó que el Seguro Social continuará calculando la pensión en 25 salarios mínimos, ya que es el trabajo de toda una vida y sería injusto reducirlo a 10. Insistió que esta controversia de tesis de la Segunda Sala no es de aplicación al Seguro Social.

