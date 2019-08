Descarta Cofepris sanciones a restaurantes tras denuncias anónimas de Facebook

Luego de que se difundieran una serie de denuncias anónimas por parte de ex empleados de restaurantes sobre las malas prácticas de los establecimientos en la preparación de sus platillos, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) descartó cualquier tipo de sanción a los comercios.

De acuerdo con Miguel Alejandro Murillo Pino, delegado de la dependencia en Quintana Roo, estas denuncias no pueden ser tomadas en cuenta porque la información que se maneja en muchas de ellas no es real o sólo buscan perjudicar a un comercio en particular.

“Antes que nada informarle a la ciudadanía como tal que no se deje llevar por lo que se manifieste a través de las redes sociales, pues gran parte de la información que en ellas surge no es una información real y únicamente busca denigrar algún negocio o establecimiento en específico”, declaró el delegado de Cofepris.

Detalló que para poder actuar en una situación como esta, los afectados deben denunciar directamente en las instalaciones de la dependencia o a través de su página de internet, pues solo así la Cofepris tiene un antecedente para poder proceder a realizar una verificación en específico.

Respecto a las sanciones que podrían recibir los establecimientos por no contar con las medidas de salubridad establecidas, Murillo Pino explicó que estas van desde 100, hasta cuatro mil Unidades de Medida y Actualización (UMA); es decir, entre ocho mil y 320 mil pesos.

Algunas como no contar con licencias actualizadas merecen sanciones de 100 UMAs, pero otras como comercializar productos caducos o en estado de descomposición son sancionadas con montos de hasta 320 mil pesos y originan la suspensión del comercio, dijo.

Te puede interesar: Empleados Gates: trabajadores de Cancún denuncian a restaurantes y malas prácticas en hilo

No obstante, según Miguel Alejandro, de las nueve mil verificaciones anuales realizadas a restaurantes en el estado durante el año pasado, únicamente el 10% fueron merecedores a una suspensión por parte de la Cofepris, precisamente, porque cuentan con los lineamientos marcados por la dependencia.

En este contexto, el director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Quintana Roo hizo un llamado a la ciudadanía para que no crean estas denuncias que se hacen a través de las redes sociales y en el anonimato.