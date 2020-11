Desborda pánico feminicida a mujeres en Cancún

Ante su vulnerabilidad, las mujeres en Cancún han optado por usar gases o inmovilizadores para protegerse

Ante el pánico de ser víctimas de la delincuencia, ser agredidas o de plano perder la vida ultrajadas, cada vez es más común ver mujeres en las calles o el transporte público llevando en sus manos artículos para defenderse.

La vulnerabilidad en que se encuentran, las ha llevado a tratar de organizarse y buscar, por sus propios medios, la manera de protegerse, pues consideran que las autoridades no hacen lo suficiente para cuidarlas.

El colectivo feminista Siempre Unidos busca tener un mapa de los feminicidios en Quintana Roo

“Por supuesto que hay pánico entre las mujeres, pues ahora se empezaron a dar un montón de cursos de autodefensa, pero pues bueno, creo que sí son importantes, tenemos que estar preparadas, pero no es la raíz del problema”, aseveró Tania, una activista del colectivo Siempre Unidas, que de manera altruista trabaja para crear alertas y promover la protección de las mujeres.

“Lo que tratamos de hacer es alertar a las chicas y decirles que se organicen, que entre ellas se cuiden, que manden su ubicación y que estén atentas, que no estén en el teléfono, que estén alertas y que porten algo para defenderse”, asegura.

Buscan portar amas no letales

En el colectivo Siempre Unidas y de la mano de la Red Feminista de Quintana Roo, se ha trabajado un pliego petitorio al gobierno estatal que entre sus demandas esta la posibilidad de poder usar artículos para defenderse, facultad que se está pidiendo solo para las mujeres.

“Específicamente lo que estamos pidiendo es que a las mujeres y solo a las mujeres se nos permita usar armas no letales,, porque ahorita es fecha que si cualquier cosa, un policía o lo que sea (nos agrede), pues hay los tasers, los gases lacrimógenos; no son permitidos, pero de cualquier forma los portamos, porque preferimos una multa a que no maten”, lamentó.

Este tipo de cosas me hacen enojar.. no eran la 6:25pm eran 10:25 am luego nisiquiera piden permiso para robar la imagen.. Ni para hacer su trabajo sirve si necesitan que les enseñe me dicen. Publicado por Kary Kary en Martes, 17 de noviembre de 2020

Pior ello pedirán al Congreso de Quintana Roo legislar al respecto, y permitirles la aportación de estos artículos para su autoprotección.

Y justamente a las 10:30 horas de ayer, una imagen se volvió viral, al circular por redes sociales la foto de una joven que viajaba en el transporte público con un gas pimienta en su mano, y una explicación donde la autora de la misma explicó el contexto.

“Quiero que vean con el miedo que vivimos! Son las 10:25 am aquí en Cancún, solo venimos 3 pasajeros y el conductor; solo dos chicas, ella con su gas y con el taser en la mano. Ustedes creen que se siente choco tener miedo?”, escribió la chica.

El terror de usar el transporte público ha hecho que las mujeres deban usar taxi, lo cual daña su economía, pero es preferible a ser víctimas de la violencia de género o de feminicidio.

Persisten agresiones

Pese a las 5 marchas que se han realizado en la última semanas en Cancún y otros municipios, la violencia contra las mujeres sigue vigente.

En las últimas 72 horas se han reportado 12 casos de mujeres que han sido atacadas, ultrajadas, asaltadas o violadas en la zona norte de Quintana Roo, sin que las autoridades den resultados.

Un pliego petitorio con las demandas de los grupos feministas fue entregado ayer a la oficina del gobernador Carlos Joaquín González

Las campañas de concientización no dan resultados y además, cuando denuncian sus agresiones, son revictimizadas por esas mismas autoridades que deben protegerlas.

Es el caso de Marisol S. R., de 24 años y quien narró que por la zona de Rancho Viejo, en donde vive, fue violada mientras caminaba 300 metros para regresar a su casa tras bajar del transporte.

“Venía de mi trabajo, sentí que me seguían y cuando quise voltear el hombre me jaló, me tapó la boca y me dio un golpe; luego recuerdo poco, solo sé que mi familia salió a buscarme esa noche” recuerda entre sollozos.

18 desparecidas

Tania señala que a la fecha tienen 18 reportes de chicas desparecidas, tan solo en 2020, que se encuentran debidamente documentadas porque se han emitidos las fichas de los protocolos A.L.B.A y Alerta Ámbar.

“Son 18 alertas Alba y Ámbar que están activas todavía solo en Quintana Roo de lo que va en el año; el mapa de los feminicidios lo estamos trabajando, ya que es complejo, muchos de los feminicidios se van como homicidios dolosos, no están reclasificando bien”, lamentó.

Y esa que aunque las autoridades señalaron que todos los asesinatos de mujeres serían investigados con perspectiva de género y posible feminicidio, esto no ha ocurrido.

Además, aseguran que las propias autoridades están rebasadas.

“La autoridad está rebasada y no tiene perspectiva de género; sí, está rebasada, pero si no tienes esa perspectiva de decir, sí están más vulneradas que un hombre, no vas a aplicar las medidas necesarias para protegernos”, aseveró.

Tras estas circunstancias, Tania y las mujeres de los colectivos feministas, como Siempre Unidas, piden evitar que sean revictimizadas, y que la gente no criminalice sus marchas.

Entre códigos A.L.B.A. y alertas Ámbar, suman 18 mujeres desaparecidas en Quintana Roo en 2020

“Que la gente se una y no nos criminalice, porque también nos criminalizan, nos llaman ‘feminstas locas, esta ideología que traen, quiere privilegios’; pero no nos estamos revictimizando, pensar que a lo mejor te descuartizan y te meten en bolsas de plástico, eso es real”, afirmó.

Y eso fue justo lo que le pasó a Érika Sánchez Bazaldúa, quien no tenía problemas de drogas, era niña de casa, y sin embargo, la levantaron y apareció muerta.

Una más recordó, fue otra chica que a las 4 de la tarde la levantaron en un auto dos sujetos, quienes la fueron tirar a un pueblo por Bacalar, tras haber abusado de ella.

“Esperamos que reaccione la sociedad y que las autoridades entiendan que no es lo mismo ser mujer que hombre en esta ciudad”, finalizó.

