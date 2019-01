Desbandada del PRI en Quintana Roo.

Al iniciar hoy el Proceso electoral en la entidad para elegir a la XVI Legislatura, el PRI se queda solo, Como resultado de la derrota electoral presidencial del 2018 y su rechazo a cambiar las formas de hacer política en donde se les dé oportunidad a todos los militantes de aspirar a un cargo de representación popular.

Como cada inicio de jornada electoral, la mayoría de los partidos políticos se reagrupan y suman, no así el PRI, donde existe una desbandada y muestran un partido quebrado de militancia y operadores.

La víspera el líder de la CROC en la zona sur, César Antonio Iuit, aseguró que al menos 120 mil afiliados de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) que, en determinado momento podrían formar parte del eventual nuevo partido político local, que sería encabezado por los líderes croquistas Martín de la Cruz y Mario Machuca, el primero es candidato a la alcaldía de Solidaridad y el segundo ex diputado federal y aspirante a quien el IEQROO no le validó su candidatura a la alcaldía de Benito Juárez a principios de 2018.

Tal vez te interese: Entrega iniciativa privada reconocimientos a destacados policías

Por eso César Antonio Iuit aseguró que en el PRI no tiene claro el rumbo que seguirá y recordó que dentro de su organización existe la agrupación política denominada “Ricardo Flores Magón”, la que sería la base para convertirse en instituto político local.

Renuncia regidora

El pasado lunes, en una carta dirigida a Claudia Ruiz Massieu Salinas, presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la regidora de Othón P. Blanco, Mary Hadad Castillo, presentó su renuncia a dicho instituto político, donde militó desde 1992.

“Como regidora he corroborado la descomposición en la que ha caído el partido político en el que me formé. Hoy se encuentra muy lejos de los principios socialdemócratas que rezan sus estatutos. A nivel local es todavía más claro que no han entendido los mensajes ciudadanos depositados en las urnas, no hay voluntad de diálogo con la militancia, y en esas condiciones es imposible iniciar un proceso de retroalimentación”, subrayó.