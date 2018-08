Desarrollo de Holbox, pero con equilibrio

El alcalde electo de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena Villanueva reconoció que no lo han invitado a las reuniones entre autoridades federales, estatales y ejidatarios para decidir sobre el Plan de Desarrollo Urbano en Chiquilá y Holbox y del área de protección ecológica de la reserva de flora y fauna de Yum Balam, donde se propuso la construcción en la costa de 12 mil habitaciones, mientras que en la isla Grande unas ocho mil cuartos más.

Alcalde electo de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena Villanueva

Hablando de la Isla Grande junto a Holbox, acotó es una isla totalmente virgen, inhabitada hasta ahora, “la anidación y desove de tortugas se da en su máximo esplendor en toda la costa, tiene que ver con un pro­grama que proteja en la parte de atrás es pura zona de manglar”, recalcó.

Además de manera sorprende dijo, se está pro­creando el manatí, “Hobox fue un ícono de esa especie, pero por la depredación del hombre escaseó, ahora ya empieza a ser fuerte, lógicamente implica dragados e infraestructura lo que daña severamente la ecología”, resaltó.

Defender el hábitatEn entrevista manifestó que sólo “el tanto desarrollo se permite en tierra firme donde no afecta la ecología, Holbox recuerda que es una Isla de arena, hablando hace un momento de todas las especies se pueden vulnerabilizar su ecosistema, su hábitat, su reproduc­ción por eso no puede haber tanto desarrollo. Expuso que sí podría haber en esa parte de la Isla Grande, “pero tiene que haber protección ecológica, ni a favor de los radicales que dicen no, ni los radicales que dicen sí, hay que buscar el punto medio”.