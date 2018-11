Desaparecerá órgano de Turismo de México

Desaparecerá órgano de Turismo

Luis Alegre Salazar, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, confirmó en la ciudad de Cancún que el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) va a desaparecer y las oficinas de promoción en el extranjero se van a efi­cientizar usando embajadas y consulados en diver­sos países.

El presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Luis Alegre Salazar, estuvo en Cancún donde emitió su voto.

Tras emitir su voto en la Consulta Ciudadana impulsada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el diputado federal detalló que los 5 mil millones de pesos destinados a la promoción de los destinos del país será administrado directamen­te a través del Ramo 21 del presupuesto federal.

“El Consejo de Promoción Turística Mexicano, el CPTM, tiene una recaudación aproximadamen­te de 7 mil millones de pesos, esta se divide en tres partes, el 10 por ciento a Fonatur a pagar un cré­dito de Fonatur, se va el 20 por ciento al Instituto Nacional Migratorio y se va el 70 por ciento a la promoción turística, ese 70 por ciento representa aproximadamente de 4 a 5 mil millones de pesos, la inversión del Tren Maya es de 150 mil millones de pesos, es decir, hay muchos cetepemes que ten­dríamos que sumar para crear lo que se requiere para construir el Tren Maya, eso no quiere decir que vamos a dejar de promover el turismo, lo que pasa es que se está cambiando la administración federal en la cual el CPTM ya no va a fungir como ha venido fungiendo, pero eso no quiere decir que, ahora sí que les comento, el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva de la promoción de pre­supuesto federal, el Ramo 21, que es el ramo de Tu­rismo, es el que va a ser el ramo paraguas de todo lo que va a ser inversión y la promoción turística, ya no a través de un órgano separado que era en este caso el CPTM”, expresó.

Explicó que el CPTM recibe el recurso del Dere­cho de No Residencia y ese se dividía en tres, 10, 20 y 70 por ciento, recurso que ya no va a estar en el CPTM, sin embargo, el Ramo 21 es el ramo general del gobierno federal para el sector turístico y de ahí se van a abrir los subconceptos que tengan que ver con la promoción, concluyó.