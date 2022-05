Desaparece y no hay rastros de Elizabeth, fue vista en la Sm 68 de Cancún

Lourdes Elizabeth Domínguez Díaz, es una joven tranquila, que no se metía en problemas en la escuela, nunca tuvo queja de sus profesores y sobre todo, era obediente. Su madre, quien relató cómo fueron los hechos, está desesperada por encontrar a su hija y hasta la redacción de esta nota, sigue desaparecida.

Eran las 19:30 horas del miércoles 18 de mayo, cuando Lourdes decidió salir de casa para ir por unas hojas que mandó a la papelería a imprimir, hojas que eran parte de su tarea de la preparatoria, tomó su celular, abrió Whatsapp y mandó mensaje a su pareja, avisando qué es lo que iba a hacer y a donde iba a ir.

La casa que está ubicada en la Supermanzana 68 de Cancún, donde vive Lourdes Elizabeth, sus hermanas, su madre y su pareja, está a pocas cuadras de la papelería, allí era el destino de la jovencita. Lo alarmante, es que nunca llegó por su impresión, ni mucho menos se le vio caminando cerca del lugar.

La Fiscalía de Quintana Roo ya lleva el caso

“Revisamos las cámaras del C5, pero no tenemos nada, ni siquiera se le ve caminando en la zona, estamos desesperados y por eso es que pedimos el apoyo, no solo de las autoridades, sino de la ciudadanía. Ella es obediente, por eso se me hace muy raro; ella casi no sale”, contó la madre.

Pasaron las horas y la pareja de la desaparecida, al ver que no regresó a casa, llamó al número de Elizabeth, pero no contestó, llamó a los familiares y dio aviso sobre lo que estaba pasando. En repetidas ocasiones y de diferentes números telefónicos, intentaban tener contacto con la señorita, pero fue inútil.

Cerca de las 4:00 horas del jueves, el celular de la víctima mandaba directo a buzón de voz y desde entonces, su celular se mantiene apagado.

“Ya fuimos a la escuela, pero nadie sabe nada de ella. Intentamos contactarla, pero nadie contestaba su celular, solo sonaba y sonaba, pero a eso de las 4 de la mañana comenzó a mandar a buzón, como si alguien lo hubiera apagado”, relató.

La mamá solo pide que su hija regrese y regrese con bien, sana y salva. No sabe dónde está, pero teme que haya sido víctima de algún delito.

Características de Lourdes Elizabeth Domínguez Díaz:

Tez: Morena clara

Complexión: Delgada

Cabello: Negro, ondulado y largo hasta la mitad de la espalda

Ojos: Café oscuro

Estatura: 1.53 metros aprox

Peso: 54 kilos aprox

Señas particulares: Pequeño lunar negro entre la sien y el ojo derecho.

Al momento de su desaparición vestía blusa negra con corazones de colores, short de mezclilla azul claro y sandalias negras.

