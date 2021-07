Una pequeña identificada como Mariana Guadalupe Pech Sánchez, desapareció la tarde del lunes 26 de julio del presente año, cuando salió de casa para tirar la basura de su hogar y desde ese momento, la madre y familiares desconocen de su paradero. Amigos ya están compartiendo la noticia en redes sociales.

En entrevista exclusiva para La Verdad Noticias, la madre de nombre Asunción S., relató a este medio que ella se encontraba lavando la ropa, cuando su hija de 12 años salió para tirar bolsas de basura y al parecer a comprar refresco, pero al percatarse que la menor no volvió, salió para ver donde estaba su pequeña.

Lleva más de 24 horas desaparecida en Cancún

Detalló que los hechos ocurrieron entre las 14:00 y 15:00 horas, pero duda que haya sido a esa hora, ya que, al momento de esta entrevista, la madre estaba en casa de un vecino, quien tiene cámaras de seguridad y hasta las horas antes citadas, no aparece Mariana caminando por la zona.

“Estamos viendo los monitores y esperando a que hora sale de casa y llega al lugar para tirar la basura, pero no ha aparecido, yo me encontraba lavando y la verdad no me di cuenta, estoy muy preocupada por la vida de mi hija”, señaló.

Enfatizó que hoy a las dos de la mañana interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, pero hasta la redacción de esta nota, afirma que no le han dado alguna respuesta sobre si ya emitieron la alerta Amber o protocolo Alba, lo cierto es que su hija sigue desaparecida.

“Me llegaron unas imágenes a mi celular, donde se muestra a una jovencita con los ojos vendados y refiriendo que está en la tercera etapa de Villas del Mar, pero aún desconocemos si es verdad o no, mis sobrinas también tienen esa foto y estamos averiguando si es verdad”, manifestó la mujer.

Características generales de Mariana

Desaparece menor luego de tirar la basura de su casa en Villas del Mar Cancún

Mariana Guadalupe Pech Sánchez, es de complexión mediana, cabello largo debajo de la cintura , estatura de 1.60 aproximadamente, vestía con una chanclas negras con blancas con un overol azul marino y una blusa blanca debajo y como seña particular, tiene una mancha café entre su dedo pulgar e índice.

