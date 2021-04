Las investigaciones continúan por la desaparición de una menor más en Quintana Roo y ahora fue por una pequeña de apenas 15 años de edad, de nombre Diana Juquila López Gómez, quien desapareció en la ciudad de Playa del Carmen y lleva 17 días fuera de casa; nadie sabe de su paradero, familiares temen por su vida.

De acuerdo a información de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la señorita fue vista por última vez el pasado lunes cinco de abril del presente año, cuando vestía pantalón de mezclilla, playera negra y tenis color negro; es de mencionar que la denuncia fue reportada hasta el 19 de abril, es decir, 14 días después de la desaparición.

Características generales de Diana Juquila

Diana Juquila es de tez morena clara, complexión delgada, cabello largo hasta los hombros de color negro, ojos cafés obscuros, estatura 1.64 metros aproximadamente, peso 60 kilográmos aproximadamente y como señas particulares, tatuaje arriba del busto izquierdo en forma de estrellitas, tatuaje en antebrazo derecho con los números 1979.

Es de mencionar que en este mismo medio de comunicación, les informamos sobre otros casos de mujeres que han desaparecido y hasta la redacción de esta nota aún no aparecen, en la lista están Gisseli Alejandra Tamayo Ortiz, Leydy Montserrat Jiménez May y Fátima Yoselin Jiménez May.

Las investigaciones continúan por la desaparición de las mujeres

Gisseli tiene 21 años de edad, desapareció el 20 de marzo del presente año, en la localidad de Francisco Villa; es de tez clara, complexión delgada, cabello castaño, ondulado y largo; color de ojos negros, estatura 1.57 metros y peso 55 kilogramos y como señas particulares, tiene un lunar pequeño debajo del labio inferior.

Desaparece en Playa del Carmen Diana Juquila, lleva 17 días fuera de casa

Por último, Leydy y Fátima ambas desaparecieron el 13 de abril, ambas hermanas, una de 15 y la otra de 14 años de edad, respectivamente, familiares temen por sus vidas y piden ayuda a la ciudadanía para localizarlas con vida, la Fiscalía de Quintana Roo proporcionó los siguiente números telefónicos, 83 500 50 ext.1132; 01800 00 854 00 o el 9848730163, para cualquier persona que tenga información valiosa y veraz que logre dar con el paradero de las tres jovencitas antes mencionadas. La Verdad Noticias.