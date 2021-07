Un pequeño de apenas 13 años de edad y de nombre Juan Jesús Moreno Díaz, está siendo buscado por sus familiares de manera desesperada, luego de que desapareciera en el poblado de Leona Vicario, perteneciente al municipio de Puerto Morelos, luego de que, por una discusión entre hijo y mamá, escapara de casa con rumbo desconocido.

En una entrevista con Lucia Moreno Díaz, madre del infante, explicó en exclusiva para La Verdad Noticias, que los hechos ocurrieron el pasado miércoles 30 de junio, cuando ella le llamó la atención a su descendencia porque su mal comportamiento, pues en los últimos días tomó una actitud agresiva y diferente.

Ya preguntó a sus familiares y no está con nadie

Desaparece en Leona Vicario; salió de casa luego de discutir con su madre

“No le gustó, la verdad ya eran varios días que mi hijo estaba en una actitud desobediente, cuando él no era así, por ello me preocupó, por eso le llamé la atención, estaba yo lavando y él estaba en el cuarto, de repente le llamé la atención, se molestó y se metió a su cuarto, yo me fui a cocinar y me llevé un tiempo y como a las 12 del mediodía entré a su cuarto y él ya no estaba, se escapó”, dijo la mujer.

Señaló que ya investigó con sus familiares que viven en Leona Vicario, así como en Cancún y no está con ellos, motivo por el cual sospecha que está con su papá, “nosotros no vivimos con su padre, estamos separados, pero yo no le niego a ver su padre, sospecho que se fue con él”, manifestó.

Indicó que ya interpuso la denuncia hace como tres días ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, pero le comentaron que tienen que esperar, sin embargo hasta este momento no ha tenido noticia sobre si ya emitieron la Alerta Amber, lo cierto es que el jueves 8 de julio le llegó una llamada de extorsión, “intentaron extorsionarme y aprovecharse de la situación, me dijeron que estaba levantado y que ellos lo acaban de rescatar”, subrayó.

Jesús es de cabello lacio negro, tiene un cicatriz en la barbilla del lado izquierdo y un lunar, al momento de su desaparición vestía con un pantalón de mezclilla azul, sport blanco, chanclas azules con rojo y manchas blancas, además es de complexión delgada.

La madre dice que podría estar con el padre

“Si lo tiene el papá, que haga que regrese a casa, espero que esta no sea una estrategia del padre para hacerme daño, pero si el niño está con el papá, tan siquiera que me avise para no estar preocupada”, concluyó la madre.

