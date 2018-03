Ariel Velázquez/Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo.- Desamparados se sienten dueños de cajas de FNS. Afectados con la incautación y posible traslado de mil 500 cajas de valores de la empresa First National Security, decidieron ampararse por cuenta propia, ya que no ven interés por parte de los abogados de la empresa en representarlos para recuperar sus bienes e impedir que se les lleven a la Ciudad de México, donde correrían peligro de que la delincuencia los atraque o secuestre, “sino es que hasta nos maten con tal de quitarnos lo que con tanto esfuerzo y años reunimos”. Se mantienen en vigía permanente en las inmediaciones de la empresa, donde se encuentran físicamente dichas cajas, mismas que podrían ya ser llevadas a la capital del país, según la PGR. Y es que ante la falta de información tanto por parte de la empresa como de los funcionarios de la Fiscalía de la Nación, se sienten prácticamente robados, al grado que ya implementaron una aplicación en sus celulares con denominación “#robodelsiglo. Conforme a versiones de infantes de Marina quienes resguardan el lugar, los ministerios públicos adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación Delincuencia Organizada (SEIDO), llegaron a realizar un cateo de dos cajas de seguridad el pasado 9 de octubre, pero luego consiguieron una orden de un juez que les permite hacerlo para las mil 500 cajas. En tanto un abogado afectado, Heriberto Adrián Pérez Romero, dijo que los agentes de la PGR, no han especificado que buscan o que han localizado, quien aclaró que ya se amparó contra este atropello que viola las garantías individuales, al tiempo de comunicar a los demás que pueden hacerlo de manera individual, especialmente contra el traslado e incautación de sus valores, reiteró.

