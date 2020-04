Desahoga Cruz Roja servicios de salud de segundo nivel.

Isabel Menocal Solórzano, directora de la Cruz Roja Playa del Carmen.

El servicio las 24 horas continuará para los pacientes que así lo requieran, comentó Isabel Menocal Solórzano, directora de la Cruz Roja Playa del Carmen y señaló que la Benemérita Institución presenta un descenso de consultas médicas, debido posiblemente a que gran parte de la población decidió retornar a sus lugares de origen tras el cierre masivo de los hoteles de la Riviera Maya.

“La Cruz Roja está apoyando en estas medidas dando consultas como siempre lo hemos hecho, 24 horas para asuntos de primer nivel, es decir medicina familiar y medicina general, que no incluye el covid y no lo incluye porque no tenemos ni la gente especializada, ni los insumos para tratarlo, sin embargo, cuando llega a haber el caso de una persona en la que se sospecha después de hacer una investigación, que lo tiene, se comunica a las autoridades”, señaló la directora de la Cruz Roja Playa del Carmen.

Agregó que para la Cruz Roja de Playa del Carmen hay otros factores que se están presentando como el hecho que la gente se queda en sus domicilios ante el riesgo de contagiarse de coronavirus o Covid-19, situación ante la reiteró es lo más conveniente en estos momentos para aquellos que tienen la oportunidad.

“Estamos dando una labor muy importante que es desahogar las unidades de segundo nivel de atención ofreciendo a la población la atención médica que no tiene que ver covid”, dijo y agregó que la afluencia de pacientes no se ha incrementado debido a que muchos retornaron a sus lugares de origen y pasar la crisis con sus familias.

Recordó a la población que la Cruz Roja cumple con su misión de ayudar sin embargo la reducción de los apoyos es notoria por lo que llamó a aportar a la Benemérita Institución y sobre todo a permanecer en casa y seguir las medidas marcadas por la contingencia sanitaria.

“Estamos cumpliendo los nuevos protocolos que nos exigen y con el optimismo de que vamos a salir adelante (…) así como ayuda, también necesita el apoyo de la población, hemos recibido algunos apoyos estatales y de gente que nos ha ayudado sin embargo, no son suficientes, necesitamos ayuda, sin embargo, vamos a seguir adelante”, concluyó.

