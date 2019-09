Desactiva Abreu bloqueo carretero

Tras dialogar con los 30 vecinos inconformes que mantenían bloqueada la carretera federal a Chetumal, Arturo Abreu, delegado federal en Quintana Roo desactivó el cierre de la vía.

Esta mañana, los ciudadanos realizaron el bloqueo de la carretera federal 307, porque el SAT les había embargado sus terrenos y pretendían subastarlos.

Sin embargo, los habitantes de la colonia Ampliación Nuevo Progreso de Chetumal desistieron de mantener tomada la vía, tras ser notificados por Abreu que la subasta quedaba cancelada.

El delegado federal se comprometió a dar seguimiento al problema de los pobladores de esta colonia, para evitar que se vean afectados por una mala decisión de la dependencia federal.

Los colonos, residentes del ejido Calderitas en la colonia Ampliación Nuevo Progreso, tomaron los terrenos en 1993, y crearon la inmobiliaria Temalcab para la venta de los mismo, pero no reportaron al SAT el impuesto por la venta de lotes.

Sin embargo, Abreu señaló que ya les había prometido resolver el problema, y reiteró que las promesas se cumplen.

“Desde anoche me avisaron no me dejaron ningún teléfono, el jurídico me lo dijo y me acaba de informar el mero jefe; les pido que se retiren”, expresó y pidió el funcionario federal.