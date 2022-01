Desabasto de pruebas rápidas Covid-19 que aplica SESA en Quintana Roo

A raíz de las fiestas decembrinas, navidad y año nuevo, así como el aumento de los contagios de Covid-19 en México, donde Quintana Roo estuvo entre los estados con un crecimiento exponencial de casos positivos, el Gobierno del Estado comenzó a implementar la aplicación de pruebas rápidas desde el 20 de diciembre del 2021, pero no fue suficiente, ya que se acabaron el viernes 31 del mismo mes y ahora hay un desabasto.

De acuerdo con representantes de Servicios Estatales de Salud, en toda la entidad se instalaron tres módulos para pruebas rápidas, dos en el municipio Benito Juárez, ciudad Cancún y uno más en Othón P. Blanco, Chetumal, de esos dos, la capital del estado fue la que registró poca participación de la ciudadanía, teniendo un total de 126 pruebas aplicadas.

Si hablamos de Cancún, en los 10 días realizaron 1 mil 51 pruebas y al día en promedio entre 20 a 30 personas daban positivo a Covid-19, según trabajadores de SESA, lo preocupante es que la gran mayoría de los ciudadanos que acudían a los dos diferentes módulos a realizarse esta pruebas eran trabajadores.

“La mitad de la primera semana notamos la presencia de personas en general y unos cuantos trabajadores de empresas privadas que no se dedican al turismo, sin embargo en la segunda semana comenzaron a llegar empleados de hoteles, quienes tenían la obligación de realizarse la prueba, pues es un requisito para seguir trabajando”, dijo uno de los trabajadores.

Recalcó que esta campaña no se le da una promoción intensa como al inicio de la pandemia, la primera razón es porque no hay suficientes pruebas para toda la población y la segunda, para evitar aglomeraciones y no poner en riesgo al personal de la salud que labora en los módulos. “Por ello muy pocos se enteran”.

Por último, recalcaron que por el momento se dejaron de realizar las pruebas hasta nuevo aviso, ya que no hay, esperan que en las próximas semanas e incluso meses vuelvan a instalar los dos módulos en Cancún y uno en Chetumal, incluso podrían abrirse más; recordemos que al inicio de la pandemia eran más de 10 módulos distribuidos en los diferentes municipios de Quintana Roo.

DICIEMBRE 2021 / NÚMERO DE PRUEBAS RÁPIDAS APLICADAS

Lunes 20 DIC.

Chetumal 2

Cancún 30

Martes 21 DIC.

Chetumal 7

Cancún 41

Miércoles 22 DIC.

Chetumal 4

Cancún 80

Jueves 23 DIC.

Chetumal 6

Cancún 112

Viernes 24 DIC.

Chetumal 8

Cancún 17

Lunes 27 DIC.

Chetumal 6

Cancún 84

Martes 28 DIC.

Chetumal 8

Cancún 139

Miércoles 29 DIC.

Chetumal 10

Cancún 112

Jueves 30 DIC.

Chetumal 30

Cancún 265

Viernes 31 DIC.

Chetumal 45

Cancún 171

