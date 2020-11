Derechos Humanos afirma que no hay quejas por la marcha del 25N en Cancún

Lo que se pensó iba a ser una marcha pacífica el 25 de noviembre en Cancún, terminó en agresiones, entre medios de comunicación y las mujeres, sin embargo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, a través de Ángel Salvador Contreras, segundo visitador general, afirmó que no tuvieron quejas ni mucho menos denuncias por agresiones, ni por parte de mujeres, ni de los reporteros agredidos.

Señaló que a pesar de las diferencias entre reporteros y las mujeres durante la manifestación por el 25N en Cancún, no hubo queja alguna ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, de igual modo aclaró que no intervinieron, pues no son la autoridad competente para ello.

No fue necesario la intervención de Derechos Humanos durante el 25N

“De parte de la autoridad no hubo algún acto el cual haya sido necesario nuestra intervención o que las manifestantes lo hubiesen pedido de algo al respecto, las acompañamos desde que inició en el Palacio Municipal y desde concluyó en el Malecón Tajamar, no hubo algún incidente fuera de lo normal, solo unas diferencias con las mujeres con algunos periodistas, pero no pasó a más”, aclaró Ángel Salvador Contreras, segundo visitador general de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Añadió que, sobre el incidente donde una mujer periodista “fue atacada” por las manifestantes, recalcó que ellos no son la policía para detener, ni mucho menos para ver quien tiene la razón y a pesar de ello, no recibieron alguna queja de ambas partes, “las manifestantes pidieron nos pidieron que intervinieramos, pero prácticamente nosotros no somos policía para hacerlo, nuestro objetivo es mediar las circunstancias, no investigar un hecho o cuestionar una circunstancia”, dijo.

Derechos Humanos recalcan su labor durante las marchas

Ángel Salvador Contreras, dijo a La Verdad Noticias que, todo el personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, que acudió a la marcha por el 25N, tienen bien en claro el trabajo de esta institución, siempre buscar proteger la libertad de ideas, expresión, así como la libre manifestación.

“Planteamos la libertad de los derechos de la manifestaciones, expresiones, como toda persona y que esa libertad que el estado otorga es parte de una democracia y de un estado donde puede ver más pluralidad de ideas y por lo tanto habría mayor beneficio a la sociedad, que el tratar de reprimir ese tipo de derechos”, concluyó.