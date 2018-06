Derecho y seguridad personal en la Escuela Superior de Leyes en Cancún

Continuando con las diferentes conferencias en el evento “Ultreia Lex” en marco de su XV aniversario de la Escuela Superior de Leyes en Cancún, ayer José Manuel Novelo López, juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chiapas con residencia en Tapachula, expuso el tema de: El régimen del derecho, la libertad personal y su marco legal de restricciones.

Dijo, que en cuestión de las ordenes de aprensión o inspección que hacen las autoridades a un individuo no se puede conceptualizar que para detener a una persona o inspeccionar a un sujeto se necesita tener una detener o permiso judicial.

“Lamentablemente todas las personas se dejan llevar por las redes sociales y en particular del Facebook, ya que en su mayoría existen muchos videos denunciando que los policías o militares no pueden llegar y pedirte que te bajes del auto, decirte que te dejes inspeccionar e incluso que el policía no puede hacerte ciertas preguntas sin una orden judicial, todo esto es falso”.