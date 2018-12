Derecho a Saneamiento favorecerá a cancunenses.

Cancún, Quintana Roo. - La recaudación del Derecho de Saneamiento Ambiental será en beneficio de los cancunenses, pues sus recursos se utilizarán para el rescate de la zona centro de nuestra ciudad y espacios públicos; prevención del delito; así como en medio ambiente a través de la conservación y mantenimiento de playas, y programas que harán de Cancún un destino sostenible, informó el Ayuntamiento de Benito Juárez en un comunicado.

“Si bien la presente administración no ha creado ningún cobro de impuesto nuevo y mantiene los descuentos en el pago del predial, la Recaudación por el Derecho de Saneamiento Ambiental no afecta a ningún cancunense, ni será cubierto por los centros de hospedaje, sino que se aplicará a los visitantes por cada noche de hospedaje”, aclaró.

Precisó que dicha recaudación, aprobada por la XV Legislatura del Estado, va dirigida a los turistas de las más de 35 mil 200 habitaciones de hoteles, posadas, casas de huéspedes, hostales y moteles, por noche y ocupación; este tipo de impuesto verde lo cobran los principales destinos turísticos de Australia, Alemania, Chile y numerosas ciudades de los Estados Unidos.

“Cancún es la ciudad más visitada en Latinoamérica por turistas de todo el mundo, no obstante, la modalidad del All Inclusive forma parte de las principales ofertas turísticas, proporcionando beneficio para los turistas, aunque no necesariamente se traduce en una derrama económica para la ciudad y sus habitantes”, sostuvo.