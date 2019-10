Denuncian vecinos postes de luces apagadas en la Región 102 de Cancún

Con más de 5 días con los postes de luz apagados, vecinos de la Región 102, los que viven en la calle 34, han expresado su inconformidad con las autoridades competentes, ya que desde el domingo 6 de octubre, la calle antes mencionada se ha mantenido oscura, lo que genera una preocupación de los lugareños a que incremente la delincuencia en esa parte de la Región 102.

Los postes que están en esa zona son alrededor de siete y todos se encuentran apagados, lo que se desconoce es si están quemados a causa de las lluvias que se han registrado los últimos días en la ciudad o presentan una falla en el transformador, lo cierto es que los vecinos ya lo denunciaron, pero nadie se ha acercado.

José, joven que llega de trabajar a las 00:00 horas, al momento que pasa por esa zona, le cuesta mucho caminar, ya que teme a que delincuentes lo sorprendan y lo asalten o peor, lo asesinen, lo malo es que según él, es la única ruta para llegar a su hogar e igual es el horario que le tocó en su trabajo.

“Me cuesta trabajo pasar por esa zona, me da mucho miedo, por eso a veces les digo a mis familiares que estén al pendiente cuando esté yendo a mi casa y si pasan horas y no saben nada de mi, que enseguida me salgan a buscar, por eso les pido a las autoridades que vengan a esta zona y reparen estos postes de luz.”.

Así como José, existen más vecinos que están inconformes y que también pasan por esa calles, los cuales piden ayuda del gobierno municipal para que vengan a reparar las luces, ya que cuando oscurece mejor ya no quieren salir y permanecen en sus hogares.

Hasta el momento la zona se mantiene oscura y cuando uno va caminando no se logra ver quién viene y quién va; hay que destacar que esta calle ha sido reportado varias veces por esa falla, es decir, que no es la primera vez que las luces están apagadas, lo reparan y se vuelve a echar a perder.