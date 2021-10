Parece que el problema de la basura sigue en el municipio Benito Juárez, ciudad Cancún, pues en varias ocasiones, han llegado a este medio de comunicación quejas con respecto a la acumulación de residuos en diferentes puntos de este destino y este día no fue la excepción, pues en la Sm 100, vecinos ya presentaron su denuncia.

La ubicación es en la esquina de la manzana 102, sobre la calle 128, a solo unas cuadras de la avenida Chac-Mool, que se encuentra este “montículo” de desechos y que genera mala imagen, incluso olores fétidos, ya que las bolsas negras que tiran en esa zona tienen restos de comida, los cuales se pudren.

“Ya reportamos esto a las autoridades, incluso al número del municipio, pero hasta este momento no han resuelto nuestra queja, en verdad es triste ver esto en nuestra ciudad, no es posible, donde se van todos nuestros impuestos; el gobierno debe de poner más atención a las colonias y regiones, también pertenecen a este destino turístico”, dijo el señor Mario.

Hasta bolsas con restos de comida hay en la zona

Denuncian vecinos basurero clandestino en la Sm 100 de Cancún

En una revisión de dicha basura, se puede ver muebles de manera, unicel de diferentes formas, plástico pet, escobas, jaladores, botellas de vidrio, latas, cajas de cartón, tubos de pvc, colchones, tenis, zapatos y bolsas de diferentes tamaños y colores, los cuales dentro tienen comida, entre otras cosas.

“En verdad pedimos la intervención de la autoridad, tanto para retirar esta basura, así como para sancionar a aquellas personas que hacen esto, ya que hay vecinos que no les importa y tiran sus bolsas y desperdicios en ese lugar, con tal de no dejarlo en la puerta de sus casas, lo que no saben es que también ellos se afectan”, comentó Diana, vecina en la zona.

Hasta la redacción de esta nota, no han retirado los desechos, se desconoce si en realidad la autoridad ya tomó cartas en el asunto o simplemente por el mega puente lo harán hasta el miércoles 3 de noviembre. Los vecinos inconformes se quedarán esperando.

