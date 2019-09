Denuncian trabajadores abusos en administración de Laura Beristain.

Juan Carlos Segura, director de Servicios Públicos Municipales.

Un grupo de alrededor de 18 trabajadores de Servicios Públicos Municipales se manifestó este día en las instalaciones de la Región 30, Supermanzana 75, avenida Mayapan, entre calle Zapote y Cedro, en la colonia Villa mar I para exigir reunirse con el director Juan Carlos Segura, sin embargo este se negó a escuchar sus peticiones.

Entre las demandas de los empleados de Imagen Urbana destacan: que no sean reasignados a un área que no les compete, que cese el acoso para que además de cumplir sus funciones, “den un extra” y aparte de mantener las áreas verdes limpias salgan a las calles y realicen servicios de recolección de basura y desperdicios y finalmente que no existan represalias en su contra.

El temor de los empleados es el abuso del que son parte por los funcionarios de la presidente municipal Laura Beristain debido a la amenaza de despido inmediato para aquellos que no se alineen a las nuevas indicaciones, por lo que solicitaron en todo momento a la prensa evitar tomar fotos de sus rostros y revelar datos personales.

En julio, este mismo personaje Juan Carlos Segura, director de Servicios Públicos Municipales evadió su responsabilidad de cumplir sus responsabilidades y culpó a las administraciones anteriores.

“El cambio ya se da, pero no es como una varita mágica, con la que entramos hoy y mañana ya se reparó todo; lleva un proceso; la ciudad estuvo abandonada por más de dos trienios; no se le daba mantenimiento; los monumentos estaban abandonados, ahorita también estamos reinstalando una fuente, la bomba no servía y vamos a reparar otras fuentes”, dijo.

Pero lo que más llamó la atención fue su intento para responsabilizar a los solidarenses en el cuidado de la imagen urbana bajo una presunta llamada a “involucrarse y cuide los parques”, situación que le valió el rechazo social.