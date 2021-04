Denuncian "secuestro" de Morena por otros partidos políticos

Surgen nuevas inconformidades en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la regidora Maricruz Carrillo Orozco, denuncia que el partido está "secuestrado" y los militantes reales han sido desplazados por gente de otros partidos políticos, durante el actual proceso electoral 2021.

La concejal señala, que a pesar del llamado que se ha hecho a la sociedad para confiar en los proyectos de la 4T -cuarta transformación- y, apoyar a los candidatos de Morena rumbo a la cámara baja del Congreso de la Unión, difícilmente se logre la meta porque hoy día, son gente de otros partidos los que gobiernan y no los morenistas.

Es inmoral lo que están haciendo con Morena en Quintana Roo denuncia la regidora Maricruz Carrillo Orozco

Carrillo Orozco señala que su pronunciamiento, no es en busca de alguna posición o cargo público y, mucho menos por obtener una candidatura…”ni siquiera me inscribí para contender y, no formo parte de ningún grupo político al interior de Morena”, aclara, al tiempo de manifestarse en contra de que se prive de oportunidades a los militantes de Morena.

Reconoció que los estatutos del partido permiten la participación de candidatos externos…pero hay cosas que están mal, afirma, como la candidatura de Anahí González quien nació en Cancún, es regidora en el Cabildo Benito Juárez y fue nombrada candidata en el Distrito 02, donde no es conocida y la misma morenista ni siquiera conoce el distrito por el que participa.

“Aquí es donde esta lo inmoral, alguien que es juez y parte en Morena”, denuncia; tras insistir en que la nominación que hoy ostenta violenta el artículo 3 de los estatutos del partido que señala el no permitir influyentismo, amiguismo, nepotismo, clientelismo, patronalismo, pero en los hechos ocurre todo lo contrario, acota.

Lamentó que los fundadores de Morena sean utilizados solamente para conformar la estructura del partido y defender el voto…”es injusto, es vergonzoso, es triste y da lastima lo que hacen”, lamenta la regidora quien adelanta que de ganarse las elecciones no será Morena quine gobierne, sino otro partido político.