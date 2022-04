Denuncian que en la 103 en Cancún, desde hace un mes no pasan por la basura

Parece que la empresa responsable de recolectar la basura en Cancún está fallando en su labor, pues este día vecinos de la Supermanzana 103 denunciaron que desde hace un mes, aproximadamente, no han pasado por los desechos sólidos, en especial en las casas ubicadas sobre la avenida Miguel Hidalgo, mejor conocida como la Ruta 5.

De acuerdo con los denunciantes, es en la manzana 90 donde la empresa no ha pasado por la basura, al grado de que, los propietarios tienen que poner sus desperdicios sobre la avenida e incluso a terrenos ajenos para que puedan llevarsela, los afectados no entienden cómo es que no pasan por esa zona y en las demás si.

Los reportes por falta de recolección de la basura siguen

Señalaron que el principal problema, además de la recolección son los olores fétidos que desprenden de las bolsas, moscas e incluso agua podrida, por lo que temen que sea un foco de infección y proliferación de perros callejeros, que es lo común en dicha región. Afortunadamente no se han presentado casos de infección.

Otra de las zonas denunciadas es en la Supermanzana 107, fraccionamiento Urbi Villas del Rey, donde en un área verde es utilizada como basurero clandestino y nadie hace nada al respecto, esto a pesar de ser reportado con el ayuntamiento Benito Juárez y la empresa Red Ambiental. La basura está en la calle León con Bilbao.

Es importante mencionar que esta no ha sido la única zona que ha presentado o que presentó este tipo de problemas, el más reciente fue Villas Otoch Paraíso, Supermanzana 259, donde la basura es uno de los principales problemas, pero hace poco autoridades pusieron contenedores para que vecinos allí depositen sus residuos.

Hasta el momento las denuncias por el mismo motivo siguen registrándose en Cancún, al menos una denuncia o reporte al día se publica en las redes sociales, por ello en caso de que tengan alguna denuncia ponemos a disposición la página oficial de La Verdad Noticias.

