Denuncian que afuera de VIPS en Cancún hay una banda dedicada al robo

Parece que la delincuencia está a la orden del día, pues supuestamente hay una banda que está operando en un restaurante famoso de Cancún, VIPS, donde los presuntos están dedicados a robar a través de “cristalazos”, esto según usuarios que publicaron la información en grupos de Facebook y denunciaron el hecho.

Presuntamente, los ladrones están afuera del restaurante ubicado sobre la avenida Tulum, casi frente a Plaza las Américas en Cancún, donde los malhechores vigilan a todo aquel que llega al establecimiento y cuando ven a su próxima víctima, esperan a que entren al restaurante y comienzan su operación.

Culpan a los encargados del VIPS por supuestos robos

El texto que fue publicado en “Juntas Somos más Cancún”, afirma que a pesar de que los comensales solicitan las cámaras de video vigilancia, los encargados en turno del restaurante, les niegan las cintas, por lo que sospechan que los mismos empleados están involucrados con esta banda de ladrones.

Denuncian que afuera de VIPS en Cancún hay una banda dedicada al robo

“Deduzco que la Gerenta "Karla" opera en complicidad con estos grupos. No hay ninguna garantía para los comensales. Cuidado, el "Restaurante de las Ratas" es un lugar inseguro 100%”, decía la publicación en Facebook, es de mencionar que esto aún no ha sido confirmado por las autoridades o al menos no lo han hecho público.

Aún no confirman el robo en el VIPS

Recordemos que hace un año, aproximadamente, sucedió un caso similar, donde se habló que sujetos armados ingresaron al VIPS y amagaron a los comensales, así como a los empleados, para quitarles todo el dinero de la venta del día y las pertenencias de los clientes, dejándolos sin nada.

Te recomendamos leer: Aún con policías, tiendas de conveniencia siguen siendo asaltadas en Cancún

Sin embargo, esto fue desmentido tiempo después por el ex-secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, donde afirmó que habló con el subgerente y confirmó que dicha versión no era cierta, motivo por el cual pidió a los medios y a personas en general no hacer caso a información falsa. La Verdad Noticias.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado