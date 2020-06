Denuncian presunto posible abusador de menores en Paseos del Mar en Facebook

Una madre de familia informó a través de las redes sociales la posible aparición de un probable abusador de menores estoy en el fraccionamiento Paseos del Mar en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, sólo bastaron unos segundos para que este hombre entrar en acción y quisiera llevarse a su casa a unas niñitas.

En un grupo de Facebook, una mujer subir imágenes de quién podría ser del presunto responsable de querer llevarse a unas niñitas a su casa, esto lo comentó una madre de familia a quien le llegó su hija llorando debido a la propuesta que le hizo este personaje de quererla llevar, cosa que alertó rápidamente a todos los vecinos del fraccionamiento.

“Vecinos les pido de todo corazón que estén al pendiente de sus hijos, ayer por la mañana mi niña me dijo que estaba jugando en los columpios y que está persona se sentó alado de ella y que le decía que ella fuera con él a su casa y que le prestaría juguetes”.

“Mi niña se asustó y corrió con otras niñas y me llega llorando y me contó lo sucedido, fuimos a casa y salimos de nuevo en la tarde como alas 5:00 para ser exactos y está persona se paseaba por el parque como si nada, como mi niña estaba alado de mi me dijo que esa persona era la que le había dicho eso y claro como era de esperarse el tipo apenas me vio y se escondió pero veía a mi niña y me veía a mí”.

“Apenas y logré tomar estas fotos solo pido papitos cuidemos más de nuestros hijos, a mi hija le sirvió de experiencia y a mi mucho más, tengan mucho cuidado con esta persona para ser exacta la dirección Isla Aruba entre Margaritas”.