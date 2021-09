Tres menores de edad identificadas como Vanessa Alesandra Cal Ardon, de 15 años; Chelsea Schiavon Cardoso, de 13 años y Britany Lizeth Schiavon Cardoso, de 15 años de edad, fueron reportadas como desaparecidas y según la madre de una de ellas, fueron raptadas por un sujeto desconocido, cuando la adolescentes se encontraban en Mi Plaza Héroes en Cancún.

De acuerdo con la mamá Cintia Paula Ardón, las chicas fueron vistas por última vez el pasado 2 de septiembre en la Supermanzana 215 en la plaza antes citada, dos son hermanas y una amiga de las mismas, fueron a ese lugar para comer alrededor de las 16:00 horas y debieron llegar a casa a las 18:00 a 19:00 horas.

Piden ayuda de la ciudadanía

Denuncian presunto levantón de tres menores en Mi Plaza Héroes de Cancún

“Llevan dos días desaparecidas, fueron levantadas por una persona completamente desconocida, no nos han pedido rescate, pero pedimos a la ciudadanía que nos apoyen a difundir esta noticia”, dijo la madre de Vanessa.

Señaló que gracias a las cámaras de video vigilancia de Mi Plaza Héroes, pudieron ver al sujeto que se llevó a las jovencitas, un chico de tez morena, estatura mediana, gorra roja, lentes amarillos, cubrebocas, relató que en ese momento tenía una playera blanca, pantalón de colores, una mochila y tiene un tatuaje en el brazo.

“La Fiscalía de Quintana Roo no nos ha dado más detalles, ellos tienen información confidencial, no sabemos si dentro del coche donde se llevó a las niñas había más personas”, enfatizó la mujer.

Descartó que este hecho haya sido alguna broma de mal gusto de las menores, pues ellas no recibieron esa educación, “no es una travesura, a ellas no se les dio una educación así, no son de salir muy tarde, ni de llegar muy de noche a casa, no son niñas que toman, fuman, nunca se han salido de casa sin permiso”, argumentó.

Pidió apoyo de los medios de comunicación para que difundan que en Cancún se están llevando a diario a pequeñas entre 13 a 18 años para ser víctimas de trata, “queremos alertar que esto está pasando todos los días en Cancún, se llevan a menores de edad para trata de blancas. Hoy me tocó a mi, puede ser que mañana le toque a otra madre”, afirmó.

Madre suplica porque las niñas aparezcan con vida

Por último, suplicó al o a los presuntos culpables entregar a las niñas sanas y salvas, no matarlas y soltarlas, para que de nuevo estén en casa. “Le pedimos a los presuntos que por favor entreguen a las niñas, no se les tomará nada en contra de ellos ni represalias, lo único que queremos es que nos las entreguen vivas, no las maten”, concluyó.

