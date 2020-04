1 /3 Denuncian presunto caso de tortura de Policía Municipal en Chetumal Denuncian presunto caso de tortura de Policía Municipal en Chetumal Denuncian presunto caso de tortura de Policía Municipal en Chetumal

Un joven chetumaleño denunció que fue víctima de un caso de tortura y abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal de Othón P. Blanco, entre ellos el propio director y coordinador del Mando Único en la zona sur, Osiris Ceballos Díaz.

La presunta víctima, Mario Bernardino G. V. de 19 años, afirnó que ya presentó sendas denuncias ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Hay que señalar que la semana pasada se reportó que un grupo de jóvenes en motocicleta pretendían asaltar conocida pizzeria situada en la Avenida Maxuxac, en la colonia Proterritorio.

Los jóvenes fueron perseguidos por elementos de la Policía Municipal y, según el reporte, uno de ellos detenido en la confluencia de la Calzada del Centenario entre Benjamín Hill y Ramón Corona.

El detenido fue precisamente Mario Bernardino G. V. quien, sin embargo, denunció que fue arrestado de manera arbitraria, por tres agentes.

Abundó que, ya cuando se encontraba en la patrulla, lo despojaron de tres mil pesos en efectivo, de un celular de alta gama y una gargantilla de oro.

Posteriormente, según su relato, fue trasladado a los separos de la corporación municipal, donde le cortaron el cabello con una tijera, y causaron lesiones en el cuello cabelludo.

Afirmó que, mientras lo tenían inmovilizado, Osiris Ceballos le propinó varios puñetazos que le causaron fractura en la mandíbula, además de que los golpearon en las costillas y testículos.

Mario Bernardino, afirmó que, los tres agentes que participaron en si detención le propinaron 20 "tablazos cada uno, lo amenazaron con dispararle con una pistola que le colocaron en la sien y lo torturaron colocándole una bolsa que por momentos lo asfixiaba.

También le causaron lesiones y quemaduras en los glúteos, costillas brazos y cara.

La tortura, según dijo, se prolongó por casi dos horas y tras dejarle semi inconsciente, le tiraron en una celda, donde permaneció 36 horas convaleciente.

"El director Osiris Ceballos Díaz me golpeó en las costillas y me golpeó en la boca del estómago... Luego me pateó en los testículos... También los policías me dieron de tablazos, patadas y golpes... Me quemaron", denunció.

Acusó que un comandante al cual identifica como "Galaxia", quien le hostiga permanentemente, estuvo entre aquellos que le torturaron.

Tras salir de la Cárcel Municipal fue a recibir curaciones e interpuso una denuncia ante la FGE por presunto Abuso de Autoridad, Robo, Lesiones y lo que resulte. Paralelamente promovió una queja ante la CDHEQROO.

Reconoció temer represalias por denunciar este hecho, pero exigió a las autoridades deslindar responsabilidades.