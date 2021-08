Dos aparentes agentes de la Policía Ministerial y un ciudadano, protagonizaron una escena casi de película, pues los oficiales sacaron sus armas de fuego y cortaron cartucho para amedrentar y amenazar a un sujeto a quien le estaban remolcando su auto porque según contaba con reporte de robo; la presunta víctima no se dejó y también agredió a los policías.

De acuerdo al video difundido en las redes sociales, un hombre de tez morena clara, complexión delgada, vestido de pantalón de mezclilla, playera blanca y gorra color blanco, estaba teniendo una pelea con dos personas vestidos de aparentes agentes ministeriales; el propietario del coche mientras caminaba alrededor de su unidad le gritaba a los policías, “que se roben mi coche, llevenselo”, con un tono alto y molesto.

Denuncian presunto abuso de autoridad de ministeriales en Cancún

Seguidamente el aparente dueño del auto se acercó y abrió la puerta trasera de lado derecho de manera agresiva e intentó sacar más pertenencias, sin embargo, uno de los ministeriales empujó la puerta e impactó contra la víctima, lo que hizo que se “calentara” más los animaos, al grado de que el agraviado lanzó todo lo que tenía en sus manos contra el oficial, provocando que se cayera.

En ese momento se acercó el otro agente de la Fiscalía General del Estado y comenzaron a perseguir al ciudadano de gorra, de nueva cuenta sacaron sus armas para intimidar y tratar que se calmara el hombre, pero este siguió, los testigos no estuvieron tan de acuerdo con la acción de la autoridad.

Se supo que los hechos ocurrieron en el estacionamiento del Walmart ubicado en la Supermanzana 321, sobre la calle 135, al parecer la camioneta color gris fue remolcada y llevada a las instalaciones de la autoridad correspondiente porque la unidad cuenta con reporte de robo.

Por último, hasta la redacción de está nota, la FGE no ha dado alguna declaración al respecto sobre este video, lo cierto es que ya es viral en redes sociales, algunos usuarios afirman que la acción de los ministeriales fue la correcta, pero otros afirman que no, lo mismo que con la víctima, algunos estuvieron de acuerdo y otros no, lo que se desconoce es si el vehículo en realidad contaba con reporte de robo.

