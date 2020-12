Denuncian presunta tortura a un periodista por policías de Cancún

A través de las redes sociales del medio de comunicación, Periodismo QR, denunciaron el caso de Jorge Ugalde, quien fue detenido y torturado la madrugada de este día, cuando se encontraba documentando un supuesto hecho de corrupción sobre la avenida Miguel Hidalgo, mejor conocida como la Ruta 5 en Cancún.

De acuerdo al relato del propio Jorge, el hecho ocurrió alrededor de las 2:00 horas, cuando los elementos de la Policía Quintana Roo habían detenido a unas personas para una revisión de rutina y porque uno de los individuos iba ebrio, esto hizo que el periodista bajara de su vehículo para documentar el hecho.

Jorge Ugalde denuncia tortura de policías en Cancún

Jorge Ugalde le dijo a los oficiales que no son los indicados para realizar dicha revisión e incluso hacer la detención, pues eso es labor de un agente de Tránsito, en ese momento uno de los oficiales le dijo que deje de grabar sino lo iban a detener, a esto Ugalde le responde, “pues que me detengan, yo no voy a permitir más abusos a la ciudadanía”, dijo.

Luego de esas palabras, Jorge contó que, uno de los policías lo empujó, pero él siguió documentando lo que estaba pasando, de pronto llegó una patrulla más y fue en ese momento donde los efectivos se le abalanzaron y le quitaron sus celular y en ese momento bajaron y bajaron el video que estaba grabando en ese momento el periodista en sus redes sociales.

Jorge Ugalde no encuentra sus pertenencias

“Me agarraron de la garganta, me empezarona golpear tanto en el lugar, así como en el trayecto a Seguridad Pública, me hicieron que me sentara en una carpa en medio del frío y la lluvia y sin cubrebocas, sin nada”, dijo en la entrevista que le hizo el medio de comunicación Periodismo QR.

Por último, Jorge Ugalde afirmó que no sabe dónde está su auto, así como sus pertenencias, como su credencial del INE y alrededor de 4 mil 500 pesos, que tenía en sus billetera y en el interior de su coche, “yo no di autorización para que revisarán mi vehículo, eso es abuso”, concluyó.

