Denuncian presunta estafa de empresa dedicada al préstamo en Cancún

Parece que las estafas en Cancún por empresas fantasmas que ofrecen crédito, continúan, pues el pasado 19 de diciembre de 2020 denunciaron de manera anónima la estafa por parte de “Constructora de Negocios”, donde además expusieron el modus operandi de esta supuesta compañía.

Según el denunciante, la empresa inicia contactando vía telefónica al prospecto y con una voz amable le ofrecen un crédito de hasta 250 mil pesos a un plazo de 5 años, es decir, mensualmente el cliente tiene que pagar entre 3 mil a 5 mil pesos de manera mensual y en caso de que acepte, le piden su identificación del INE y comprobante de domicilio.

Lo extraño es que luego de varios minutos, después de terminar la llamada con la empresa “Constructora de Negocios”, llega personal del mismo a la puerta de la casa, “llega un joven a decirte que eres apto para acceder a un préstamo de 100 o hasta 250 mil pesos y te muestra una tabla de pagos detallada. Todo más o menos bien hasta ahí”, escribió el afectado.

Después de entregar todo el papeleo, el hombre pide al cliente un adelante de 4 meses de mensualidad, esto dependiendo el monto de préstamo, si es de 100 mil pesos más los intereses, sería de 12 mil pesos, pero si es de 250 mil, el monto es de 20 mil, “te comentan que es como garantía de que estás interesado y que a los 3 días vas a recibir tu dinero. No especifican qué institución bancaria te va a prestar el dinero; sólo firmas un contrato y das esos 4 meses de abono”.

Esta persona relató su caso, afirma que estuvo apunto de caer, pero investigó y supo que esta misma empresa ha estafado a muchas personas, donde pierden todo su dinero, algunos comentarios en redes dicen lo siguiente, “a mi igual me marcaron hace unos días,diciendo que me prestaban de 60 mil hasta 1 millón de pesos,les dije no tengo la solvencia para pagar un crédito y dijo empezaría a pagar en 2021,le dije no trabajo gracias y colgué”, esto lo digo la usuaria en Facebook Yessi P.

Por último, esta empresa, supuestamente está sobre la avenida Bonampak cruce con avenida Nichupté, manzana 1, lotes 4 y 5, como referencia a un costado del Infonavit donde se encuentra el Sat, arriba del restaurante Bandoneón en Cancún y el número es el siguiente 993 372 6625.

