Denuncian por acoso a maestro del CBTIS 253 de Chetumal.

Un maestro del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 253 de Chetumal, fue denunciado por supuesto abuso sexual, de autoridad, discriminación y hostigamiento, en perjuicio de una alumna.

El caso es investigado por personal de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y Libre Personalidad (FEDLSLP), con la posibilidad de no ser el único, porque según ha trascendido, el presunto responsable mantiene amenazadas a otras víctimas.

El imputado es P. C. C. y pertenece al Área de Gastronomía y de acuerdo con el Colectivo Femenil Xtabay Quintana Roo, continuaba frente a grupo a pesar de la denuncia y las investigaciones en su contra.

De acuerdo con información recabada por La Verdad Noticias, la supuesta víctima, de identidad reservada, es menor de edad y recurrió al citado colectivo para obtener acompañamiento en el deslinde de responsabilidades.

Se le brindó asesoría legal para interponer la denuncia ante el Ministerio Público (MP). Paralelamente se solicitaron garantías para la protección de su integridad.

En la denuncia refirió que desde el semestre anterior iniciaron las vejaciones y discriminación, ya que padece acné y el profesor hacía comentarios burlescos y discriminatorios delante de sus compañeros.

Me discriminada burlándose diciendo: ¡Ay tienes muchos granos! ¡Oye ese parece un volcán!, y ese tipo de cosas o como cuando cargábamos las charolas, que eran algo pesadas, entonces él decía que las "flaquitas" no íbamos a poder llevarlas, que iba a costar trabajo o se iban a romper.

Al pasar al siguiente semestre pensó que no sería víctimas de discriminación y que la incomodidad habría pasado, pero arreció en su contra.

Ya en sexto semestre se le ve más seguido y convivimos más con él; empezó a agarrarme del brazo de la nada y me sacudía sin mi consentimiento. Me jalaba el cabello, el cuello… algunas veces comparaba mi peso con el de otra compañera.

Expuso haber dado vista a Orientación Educativa, pero en lugar de proceder en contra del profesor, se le protegió.

Mientras estábamos en las prácticas, me andaba preguntando varias veces que por qué estaba tan seria, por qué no le sonreía, que había comido gallo; intentó bajarme en cubrebocas pero me giré y como ya vio que estaba molesta, pues se alejó y ya no insistió.