Denuncian otro asalto cometido por taxistas en Chetumal

Por segundo día consecutivo, usuarios del servicio de taxis en Chetumal reportaron ser víctimas de asalto en el interior de una unidad, aunque no se pudo establecer si pertenece a uno de los tres sindicatos de trabajadores del volante o era una unidad “clonada”

En esta ocasión el afectado fue un joven de 23 años, quien se identificó como C. A. C. C, quien relató que durante la madrugada solicitó un servicio de la colonia Centro de Chetumal al fraccionamiento Pacto Obrero.

Tal vez te interese: Empeora Playa: privilegia Laura 'bisnes' y viajes

Detalló que el operador le pidió subiera en la parte trasera donde iba un sujeto. Al pasar un tramo oscuro de la Colonia del Bosque, fue golpeado por los dos sujetos, quienes le amenazaron con navajas y obligaron a entregarles los 250 pesos que tenía y un teléfono celular valuado en nueve mil pesos.

Luego lo lanzaron al pavimento, donde recibió, posteriormente, apoyo de policías que pasaron por el lugar. Como no se percató del número económico del taxi, fue imposible localizar a los presuntos responsables.

Más noticias de QUINTANA ROO AQUÍ

Hay que destacar que en Chetumal están reconocidos tres sindicaros de taxistas y que este asalto ocurre un día después de la captura de un operador presuntamente implicado en un asalto a un usuario.

Además, el fin de semana pasado, el operador del taxi con número económico 1203 fue capturado por la Policía Quintana Roo, tras ser evidenciado en redes sociales cuando robó tres maletas de unos turistas.

Detenido por realizar cuatro disparos al aire

Un sujeto fue detenido por realizar varios disparos con arma de fuego en la colonia 5 de Abril. Al momento de su captura se le aseguró una pistola calibre 38 y un vehículo de lujo.

Al parecer se trata de la misma persona que fue reportado la semana pasada, tras una acción similar.

El aseguramiento ocurrió en la calle Mariano Matamoros entre José María Pino Suárez y Universidad.

El sujeto se identificó como Manuel N. originario de Chetumal.

Tenía consigo una pistola calibre 38 tipo Undercover, con cuatro cartuchos percutidos. También se le aseguró un vehículo Ford Fusion, con matrícula de Yucatán.

Peritos en Balística de la Fiscalía General del Estado (FGE) recogieron cuatro casquillos.

El detenido quedó a disposición de dicho órgano para el deslinde de responsabilidades.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana