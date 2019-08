Denuncian nuevo caso de acoso en las calles de Cancún

Las denuncias que hacen las mujeres por acoso y violencia en su contra van en aumento, apenas dos semana atrás, supimos el caso de una joven que fue golpeada en plena avenida Tulum frente a una multitud y nadie hizo nada para ayudarla.

Ahora otro suceso de agresión ocurrió en una de las colonias más céntricas de la ciudad, justo a unos metros del palacio municipal, una joven trabajadora iría a entrevistarse en este punto de Cancún, fue entonces cuando un hombre que se encontraba arriba de un árbol, la amenazó e insultó.

En esta ocasión la señorita Valero se encontraba sola y temía por sus pertenencias y su integridad, ¿Alguna vez te has sentido así?

Esta es su historia:

¡AMIGOS!

Hoy les contaré una situación muy bizarra que me pasó, pero que pudo haber sido una tragedia, si no hubiera reaccionado a tiempo.

La historia es esta:

Este lunes, alrededor de las 9:45 de la mañana, me dirigía a realizar una entrevista como parte de mi trabajo a un pionero de Cancún que vive cerca del parque cerezas de la SM 2-A de nuestra bella ciudad de Cancún.

Tome un taxi desde mi casa (casa de ustedes también) a la avenida Nader, exactamente frente parque Cerezas, pues la ubicación de mi celular decía que mi destino se ubicaba frente a este parque.

Por lo que decido bajarme del taxi tranquilamente y tocar la puerta de la casa en cuestión, para poder realizar mi entrevista y terminar lo más pronto mi trabajo.

Para mi desgracia y mala suerte, resultó que el lugar donde toqué la puerta, no era el que buscaba y me dicen que probablemente la casa o el lugar que yo busco, se encuentra pasando el parque, por lo que yo muy valiente pues decido que lo más rápido era cruzar el parque y pues hay vamos...

¡Ojo! Eran apenas las 9:45 AM, y muchos apenas se encontraban rumbo a sus trabajos, el parque estaba completamente solo y no había nadie, según yo...

Pero no fue así, comencé a caminar apenas unos pasos, cuando sonó mi celular y decidí contestar, apenas y dije la palabra: “Bueno”...

Cuando de la nada empiezo a escuchar la voz de un hombre que me comienza a gritar cerca del parque, yo automáticamente cuelgo mi celular y me lo guardo en el pantalón y comienzo a caminar más rápido, pues enseguida pensé, me quieren asaltar.

Caminé tan rápido que al momento de pasar por debajo de un árbol grande, un fulano asqueroso me grita: “Hey mamacita, aquí, mira arriba del árbol”...

Obviamente me paniqueo horrible y no sé cómo, pero comencé a correr lo más rápido que pude y llegue a una cerca que divide el parque de otras casas.

Entre mis nervios y el miedo de que esté asqueroso me estuviera siguiendo, toque como loca la cerca y comencé a gritar ayuda, quería llorar pero me aguante y dije a mi no me va a pasar nada y alguien me tiene que ayudar.

Para mi buena suerte, unos chicos que estaban construyendo una casa, enseguida corrieron hacia la cerca y me preguntaron si estaba bien, que si me habían asaltado, yo entre mis nervios y que la verdad no lo podía creer y aparte llevaba mi cámara, mi lap, mi celular y mi dinero y no quería que me los quitaran, solo le dije ayuda hay un tipo arriba del árbol y me está gritando.

De inmediato uno de ellos, intentó calmarme y me dijo que siguiera caminando, pues no veían a nadie, y pues que si veían a alguien que me intentara seguir o asaltar, pues que sin problemas se brincaron la cerca para que no me tocaran, ni me hicieran daño.

Yo pues obviamente con los nervios, comienzo a correr y no sé cómo el tipo me ve y comienza nuevamente a gritarme, pero ahora sí más fuerte:

“A dónde vas”, “No corras”, “Te voy a alcanzar”, “No te la vas a acabar”...

Ay amigos, pues no sé cómo corrí con mi mochila y todas mis cositas y llegue directamente al Conalep.

Aquí sentí que la vida me volvió al cuerpo, pues comencé a ver combis y taxis pasar, por lo que ya más tranquila termine por buscar nuevamente mi destino, ahora si con más precaución y obviamente sin pasar nuevamente por el mismo lugar.

Afortunadamente solo fue el susto y no me pasó nada, gracias a dios pero amigos y amigas, tengan mucho cuidado SIEMPRE, FÍJENSE SIEMPRE A SUS ALREDEDORES, NUNCA PASEN UN PARQUE SOLAS AÚN CUANDO SEA DE DÍA, EL FULANO ESTABA ARRIBA DE UN ÁRBOL, O SEA ARRIBA DE UN ÁRBOL, COMO

CHANGO, NO SÉ SI ESTABA DROGADO O ENFERMO, PERO DESPUÉS PENSÉ; CON QUE HUBIERA BRINCADO AL MOMENTO DE QUE PASE POR DEBAJO DEL ÁRBOL ME HUBIERA ATACADO Y AHORITA NO ESTUVIERA ESCRIBIENDOLES ESTO.

Por favor cuídense mucho y eviten pasar por el parque Cerezas de la SM 2-A

¡Los quiero a todos!