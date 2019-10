Denuncian muerte de 200 tortugas en hotel de Cancún

A través de una denuncia anónima en la conocida página de facebook con el nombre de “cosa de cancunenses" se dio a conocer la muerte de más de 200 especies de tortugas que se encontraban en el Royal Sand de Cancún.

En la denuncia se puede leer “Eso si es triste… en el Royal Sands esta temporada de tortugas se le murieron como 200 tortugas en sus criaderos por no vigilarlas, nacían, se quedaban bajo el sol y morían”.

En conocida red social de Cancún se dio a conocer el caso

En el post se pueden leer los más de 12 comentarios hacia el repudio de este hecho y más de 232 likes entre me entristece, me asombra y me enoja. De comprobarse tendría que rendir declaración ante las autoridades competentes.

Cabe mencionar que hasta el momento no se ha desmentido a aclarado la situación de las tortugas en este complejo hotelero.

Autoridades ambientales no han dado declaración sobre este tema.

En México anidan seis de las siete especies de tortuga marina reconocidas a nivel mundial. La tortuga marina se encuentra en veda desde 1990.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) cataloga en peligro crítico de extinción a tres especies: Lora, Carey y Laúd y las demás en peligro de extinción.

