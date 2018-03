Agencias/Diario La Verdad Isla Mujeres, Q. Roo.- Turistas denuncian maltrato animal en restaurante de Isla Mujeres, mencionan que en la paradisíaca isla del Caribe Mexicano exhiben en el restaurante Playa Tiburón a un escualo de la especie gata; en una piscina adaptada de dos metros por dos metros. Los empleados del restaurante cobran a los turistas por fotografiarse con el tiburón cautivo, indignando a varios de los visitantes; quienes han realizado la denuncia mediante TripAdvisor "este mes de mayo, a un escualo con el que los turistas puedes hacerse fotos y para ello tienen que sacarlo del agua, que significa ahogar al animal porque se quede sin oxígeno". Porque estos selfies pueden matar. De igual forma el usuario Playense73 se manifestó denunciando las terribles condiciones en las que tenía que habitar el animal: "El tour a Isla Mujeres es genial, la Isla es mágicamente linda. Jamas regresare a un tour donde tienen encerrado un tiburón gata. No lo puedo creer que en 2017 todavía hay gente tan insensible da tener encerrado un tiburón y que también muchos turistas se emocionen por una actividad tan cruel. Mi sugerencia es que compren una excursión que no tenga esta actividad incluida y que no dejen dinero ni propina a las personas que interactúan con el tiburón" Dejando sin oxígeno y ni un medio para hacer su vida normal; privan de la libertad al tiburón nodriza que se encuentra a la merced de los humanos para poder llenar las mesas de su restaurante.

Así lo denunciaba PETA Latino: “ El restaurante ha condenado al tiburón a vivir en un minúsculo espacio para la frivolidad de nuestro entretenimiento y distracción. Encarcelar a un animal silvestre sensible en un espacio diminuto tan solo una fracción de lo que sería su hábitat natural ¡es aberrante!”.

Erradicar este tipo de casos de maltrato animal está en tus manos, evitando que usen a los animales como anzuelo para fotos, explica a la gente que te rodea del por qué no es bueno para nadie que se perjudique a la fauna salvaje de esa manera. Además de fijarse en los restaurantes por la calidad de los alimentos que ofrecen y no por los atractivos a costa de la fauna silvestre.