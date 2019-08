Denuncian mal servicio en local de plaza Las Américas

A través de redes sociales, una denuncia ciudadana pone en evidencia la atención de poca calidad que brindan en Plaza Las Américas de Cancún, ya que una persona narró en Facebook el mal rato que dos mujeres que atienden un local de venta y reparación de relojes le hicieron pasar.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Pese a que no era la primera vez que visitaba este establecimiento, donde fue un señor quien le atendió dándole el servicio que requería en tan sólo unos minutos, el afectado explicó que en esta ocasión el par de encargadas se comportaron de manera altanera e ineficiente, pues no contaban con la capacitación requerida.

En primer lugar, retrasaron el tiempo de entrega al realizar el cambio de pila del reloj por más de 20 minutos, posteriormente intentaron llevarse el mismo fuera de la plaza, lo que al cliente no le pareció conveniente y por ese motivo las dos empleadas culparon al dueño del accesorio por no poder cerrarlo y tener que esperar a un técnico, ya que “se ponían nerviosas”.

“…al cabo de unos minutos me dicen que tienen que llevarse mi reloj a su taller y que si es por desconfianza no me preocupe porque según ellos tienen relojes más caros en venta y no necesitan cambiar las piezas. Les respondí que no, que deseaba que mejor me regresaran el reloj sin problema y otro día volvería, por lo que muy ofendidas me dijeron que yo tenía la culpa de que ellas no pudieran cerrar el reloj, porque al quedarme ahí mirando las ponía nerviosas. ¡Semejante estupidez!”, relató el afectado.

Te puede interesar: #LordTacos ¡se vuelve loco!, agrede a empleado y tira trompo de carne (VIDEO VIRAL)

Por último, las responsables del negocio entregaron el reloj en pésimas condiciones, pues se encontraba rayado y abierto, hecho por el que el usuario advirtió a sus amigos y conocidos para “evitarles un mal rato, que les averíen o roben sus accesorios y peor aún, les hagan perder el tiempo”.