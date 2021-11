Trabajadoras de la Casa Hogar de los Niños y las Niñas, en Chetumal, denunciaron que les aplican cambios irregulares en los horarios de trabajo, falta de pago de primas dominicales y la carencia de insumos para desempeñar sus labores.

Además manifestaron que ha ocurrido una reducción de personal, lo que ha motivado que aumente el número de menores que son atendidos por cada uno de los trabajadores, lo que significa una violación a la normatividad correspondiente.

En este sentido, la asistente formativo de la Casa Hogar, instancia que depende del DIF Estatal, Gabriela Méndez Mondragón, indicó que se ha reducido la calidad de atención.

Explicó que la reducción del personal trasgrede la propia normativa en lo que respecta al cuidado, ya que que deben ser cuatro menores bajo la respondabilidad de una asistente y en estos momentos, al no existir material humano suficiente, atienden entre siete y ocho niños por asistente.

Si hay problemas en ese aspecto no se le da la calidad del cuidado… Se le ha dicho a los administrativos que ya estamos estresadas, no es lo mismo trabajar 8 horas y descansar a que te ponga a trabajar estos turnos inhumanos.

Por ello, la asistente Magaly Alcocer aclaró que antes trabajaban, en el caso del turno especial, 48 horas por seis días de descanso, mientras que ahora se les quiere imponer uno de 24 horas por dos días libres.

Denuncian irregularidades laborales en Casa Hogar de los Niños.

Indicó que se tratan de atropellos que trasgreden la ley Federal del Trabajo, lo que han sido una constante, que no están dispuestos a seguir tolerando.

Nosotros lo que queremos es legalidad de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo… nos dicen que no hay presupuesto, pero no sabemos, lo que exigimos es que nuestros derechos no sean pisoteados.