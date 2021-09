Denuncian irregularidades en Zoológico Payo Obispo, en Chetumal.

Agrupaciones de la sociedad civil denunciaron la muerte y maltrato de animales que se encuentran bajo resguardo en el zoológico Payo Obispo, en Chetumal.

El presidente de la Asociación Civil “Toda vida es importante”, Rafael Rivero Aburto, denunció públicamente que la muerte de diversas especies y el maltrato animal son una constante en el parque temático.

Urgió la realización de una supervisión minuciosa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ya que se violenta la Ley de Bienestar Animal.

Rafael Rivero aseguró que, lamentablemente, la característica del zoológico durante la actual administración municipal es una elevada mortandad de animales y un nulo cuidado de los ejemplares que se encuentran en cautiverio.

Enfermedades en las guacamayas, van a ver pocas, ya que 20 están encerradas porque no tiene plumas, el estrés genera que ellas mismas se quiten las plumas.

Además señaló que contaba con 42 ejemplares de murciélago, pero actualmente sólo sobreviven cuatro, situación que evidencia la alta mortandad de animales.

No hay natalidad de las especies, los monos araña, no pueden tener crías por la desnutrición y la anemia que presentan, no pueden tener crías ya que nacen y mueren por lo mismo.