Denuncian falta de recolección de basura en la Sm 200 y 259 de Cancún

Lo que en un principio se afirmó, que la recolección de la basura en Cancún iba a ser constante y sin fallas, hoy parece no ser un realidad en este destino turístico, pues de acuerdo a la denuncia de los vecinos en la Supermanzana 200 y 259, desde hace varios días no han retirado los desechos en su zona, generando mal olor e imagen.

La primera ubicación se encuentra en el fraccionamiento Haciendas Real del Caribe, en la Sm 200, a un costado de la escuela secundaria Técnica Número 32, ‘Independencia de México’, donde vecinos han reportado en varias ocasiones la acumulación de basura en ese lugar y que hasta el momento no lo han recolectado.

Hasta moscas verdes hay en la basura acumulada

A simple vista se logra observar una montaña de desperdicios, entre comida, platos de unicel, botellas de plástico, cucharas, tenedores, botellas de vidrio, así como diversos metales y formas de material madera, en el lugar hay más de 17 bolsas de color negro, incluso al rededor de las mismas, unas cuantas moscas color verde con negro.

Los residentes piden la inmediata intervención de las autoridades correspondientes, ya que dentro de no muy poco, aseguran que ya no serán solo 17 bolsas, sino el doble; hasta la redacción de esta nota, el montículo sigue en la misma zona y aún no lo han levantado.

Mientras tanto en la Supermanzana 259, fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, manzana 104, lote 7, sobre la avenida Orquídeas, lugareños han dicho tener el mismo problema, de igual modo lo han denunciado, pero hasta el momento no les han resuelto su problema, Lo preocupante es que los desechos ya están afuera de las bolsas negras y se convierte en un foco de infección.

Por último, los perros han sido los responsables de sacar la comida y todo lo que hay en los sacos, lo que provoca que el líquido de dichos restos estén sobre el piso asfáltico y a pesar de ello, los vecinos siguen tirando basura, en un conteo rápido, hay más de 20 bolsas negras acumuladas y hasta hoy, ni la empresa encargada a la recolección, ni el gobierno ha hecho algo al respecto.

